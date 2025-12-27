ETV Bharat / bharat

'ഭയപ്പെടുത്തി വരുതിയിൽ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കില്ല', പ്രതികരിച്ച് കേരള ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ

അസഹിഷ്‌ണുത മൂലമുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളെ എക്കാലത്തും തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് ക്രൈസ്‌തവരെന്നും അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി

Kerala Latin Catholic Association
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 27, 2025 at 1:39 PM IST

എറണാകുളം: ഭയപ്പെടുത്തി വരുതിയിൽ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കില്ലന്ന് കേരള ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ. അസഹിഷ്‌ണുത മൂലമുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളെ എക്കാലത്തും തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് ക്രൈസ്‌തവരെന്ന് കേരള ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ക്രിസ്‌മസ് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടാവുന്ന അനിഷ്‌ടസംഭവങ്ങൾ ക്രൈസ്‌തവരിൽ ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതാണ്. ഭരണഘടനാപരമായി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ടും രാജ്യത്ത് ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഖേദകരമാണ്.

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ തലവൻ ഗവർണറുടെ ഓഫീസിൽപോലും ക്രിസ്‌മസ് പ്രവർത്തി ദിനം ആക്കിയത് എന്തൊക്കെ ന്യായീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഉൽക്കണ്‌ഠയുളവാക്കുന്നതാണ്.

മതേതരത്തിനെതിരായ ആക്രമണം

പാലക്കാട് പുതുശ്ശേരിയിൽ ക്രിസ്‌മസ് കരോൾ സംഘത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം കേരളത്തിൻ്റെ മതേതര പാരമ്പര്യത്തിന് ഏറ്റ ആഘാതമാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തിരിച്ചറിയാനാകും.

ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ റായ്‌പൂരിലെ മാളിൽ സാന്താക്ലോസിൻ്റെ രൂപം തകർത്തതും, ജബൽപൂരിൽ അന്ധയായ ഒരു ക്രൈസ്‌തവ പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചതും ഉത്തർപ്രദേശിൽ പള്ളിയിലെ പ്രാർത്ഥന തടസപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതും കാലങ്ങളായി ക്രൈസ്‌തവർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് എന്ന് മനസിലാകും.

വെറുപ്പിൻ്റെ സംസ്‌കാരമല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ സംസ്‌കാരമാണ് ക്രിസ്‌മസ്. പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും സഹിഷ്‌ണുതയോടുകൂടി നിലകൊള്ളുകയും അത്തരക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ ക്രൈസ്‌തവ സമൂഹത്തിന് കഴിയുന്നുവെന്നുള്ളതും ആക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ മനസിലാക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്വേഷം വളർത്തി ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ക്രൈസ്‌തവ സമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഭയപ്പെടുത്തി വരുതിയിൽ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതൊന്നും നടപ്പിലാകില്ല. വെറുപ്പിൻ്റെ സംസ്‌കാരത്തിനെതിരെ സ്നേഹത്തിൻറെ സംസ്‌കാരം പടുത്തുയർത്താൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ് ക്രൈസ്‌തവർ എന്നും കേരള ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു.

ഭരണകൂടങ്ങൾ ശക്തമയ നടപടിയെടുക്കണം

അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ഭരണകൂടം തയ്യാറാകണം.
ഇത്തരത്തിലുള്ള അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജാഗ്രതയുടെയും ഐക്യൻ്റെയും സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ഷെറി ജെ തോമസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിജു ജോസി എന്നിവർ സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

ആലപ്പുഴയിലും പാലക്കാടും ക്രിസ്‌മസ് കരോൾ സംഘത്തിനു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതുശ്ശേരിയിൽ കരോൾ സംഘത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ അശ്വിൻ രാജിനെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

കരോളിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബാൻ്റിൽ സിപിഎം എന്ന എഴുതിയിരുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്‌തായിരുന്നു ആക്രമണം. ആലപ്പുഴയിലും നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ ക്രിസ്‌മസ് കരോളിനെ ചൊല്ലി തർക്കവും ആക്രമണവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

