കാറിന് മുകളിൽ കാമുകിയുടെ 3400 ചുംബനങ്ങള്; ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് പ്രേമികൾക്ക് എട്ടിൻ്റെ പണികൊടുത്ത് ട്രാഫിക് പൊലീസ്!
കപ്പിൾ ഡാൻസ്, ഫോട്ടോഷൂട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് ട്രെൻഡായി ഇൻസ്റ്റയിലും മറ്റും കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ ഇച്ചിരി വെറൈറ്റിയാണ്.
Published : August 25, 2026 at 4:13 PM IST
ഭോപ്പാൽ: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകാൻ ഏത് അറ്റവും പോകുന്നവരാണ് മിക്കവരും. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സംഭവം നടക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോർ എന്ന പ്രദേശത്താണ്. ഇന്നത്തെ താരം ഒരു കാമുകിയും കാമുകനുമാണ്.
കപ്പിൾ ഡാൻസ്, ഫോട്ടോഷൂട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് ട്രെൻഡായി ഇൻസ്റ്റയിലും മറ്റും കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ ഇച്ചിരി വെറൈറ്റിയാണ്. കാമുകൻ്റെ കാറിനെ ഒരു 'കിസ്സിങ് കാർ' ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കാമുകി. വാഹനത്തിൻ്റെ ബോഡി മുഴുവൻ ലിപ്സ്റ്റിക് തേച്ച ചുണ്ടിൻ്റെ പാടുകളാണ്. ഓന്നോ രണ്ടോ അല്ല...3400 ചുംബനങ്ങൾ. 'ട്രൂ ലവ് തന്നെ' എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
പക്ഷേ പിന്നാലെ കാമുകിയ്ക്കും കാമുകനും കിട്ടിയത് വമ്പൻ പണിയാണ്. എന്താണെന്നല്ലേ..? പറഞ്ഞ് താരം. ഗ്രാമത്തിലൂടെ സഞ്ചിരിക്കുന്ന കിസ്സിങ് കാർ കണ്ട് പ്രദേശവാസികളും മറ്റും അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ആദ്യം നോക്കിയത്. എന്നാൽ കാറിൻ്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ സംഗതി കൈവിട്ടു പോയി. കാർ ഉടമയായ കാമുകന് കിട്ടിയതാകട്ടെ 5500 രൂപ പിഴ.
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ഗ്വാളിയോർ പൊലീസാണ് ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് റീൽ വൈറലായി. 55 ലക്ഷം വ്യൂസ് ഇപ്പോൾ തന്നെയുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് വീഡിയോ പൊലീസ് കാണുന്നതും പിഴ ഈടാക്കിയതും. ആദിത്യ എന്ന യുവാവിൻ്റെ പേരിലാണ് കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ കാറിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലെയ്റ്റ് വ്യക്തമായി കാണാം. അങ്ങനെയാണ് പൊലീസ് ഇതിന് പിന്നിലെ സാഹസക്കാരെ കണ്ടെത്തിയത്. ട്രാഫിക്, ഓട്ടോമൊബൈൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് അയാൾക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തിയത്.
പിന്നാലെ ഫൈൻ അടച്ചു. എന്നാൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒന്നും തീർന്നില്ല. കാറിലെ ലിപ്സിറ്റുകള് കഴുകിക്കളയാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. "ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ നിയമലംഘനമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വൈറലാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. പിഴ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവിയിൽ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു" യുവാവ് പറഞ്ഞു.
സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്നും രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാർ ഉടമയെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നും ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ-ചാർജ് അഭിഷേക് രഘുവംശി പറഞ്ഞു. 5500 രൂപ പിഴ ചുമത്തി. യുവാവ് തൻ്റെ തെറ്റ് മനസിലാക്കിയപ്പോൾ തുണിയും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കാറിലെ ലിപ്സ്റ്റിക് പാടുകൾ സ്വയം വൃത്തിയാക്കി. എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് ആളുകൾ മനസിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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