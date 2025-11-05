'രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികള്'; 'വോട്ട് ചോരി'യിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കിരൺ റിജിജു
തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണെന്നും റിജിജു.
Published : November 5, 2025 at 5:20 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ 'വോട്ട് ചോരി' ആരോപണത്തിനെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തൻ്റെ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തന്ത്രമാണിതെന്ന് കിരൺ റിജിജു വിമർശിച്ചു.
തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ്, വിദേശത്തുള്ള ചില ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധരാണ് രാഹുലിനെ പോറ്റുന്നതെന്നും റിജിജു കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"വിദേശത്തുള്ള ആരുടേയോ നിർദേശപ്രകാരമാണ് രാഹുൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹരിയാനയിൽ കോൺഗ്രസ് തോൽക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷവും പരാതിപ്പെടാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. കോടതിയെ സമീപിക്കാനും അവസരം ഉണ്ട്.
കേരളം, പഞ്ചാബ്, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എതിർ പാർട്ടികൾ വിജയിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നോ?", എന്നും റിജിജു ചോദ്യമുയർത്തി. രാജ്യത്തെ ജെൻസികളും യുവാക്കളും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു.
"ബിഹാറിൽ ഇനി കോൺഗ്രസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ബാക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹരിയാന വിഷയം ഇപ്പോൾ ഉയർത്തികൊണ്ടുവരുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ, ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നും അപ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കരുതെന്നും രാഹുലിനോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും റിജിജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും വോട്ട് ചോരി ആരോപണമുയർത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ഹരിയാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 25 ലക്ഷം കള്ളവോട്ടുകള് നടന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കോണ്ഗ്രസ് 'ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന 'എച്ച്' ഫയൽസിലെ നിര്ണായക വിവരങ്ങളും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പുറത്തുവിട്ടു.
ബിജെപിയ്ക്കും ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷനുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത്. ഹരിയാന വോട്ടര് പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ബ്രസീലിയൻ മോഡൽ മതീയസ് ഫെറാരോയുടെ ചിത്രവും രാഹുല് പുറത്തുവിട്ടു.
അതേസമയം, കേരളത്തിലെ ബിജെപി നേതാവ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പരസ്യമായി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയും രാഹുൽ പരാമർശിച്ചു. ''ഞങ്ങള് ജയിക്കാനായി കശ്മീരിൽ നിന്ന് ആളെകൊണ്ട് വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യും'' എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് വ്യാജ വോട്ടുകളെന്ന് ആരോപിച്ച് രാഹുൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
ഹരിയാനയില് 25 ലക്ഷം കള്ള വോട്ടുകളുണ്ട്, അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 93174 തെറ്റായ വിലാസങ്ങളും 19 ലക്ഷത്തിൽ അധികം ബൾക്ക് വോട്ടുകളുമായിരുന്നു. എട്ടിൽ ഒന്ന് വോട്ടുകൾ ഹരിയാനയിൽ വ്യാജമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് 22000 വോട്ടിന് കോൺഗ്രസ് തോറ്റുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
ഹരിയാനയിൽ നടന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല, മോഷണമാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും തെളിവുകൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നും മറ്റൊരു ഫോട്ടോയിലുള്ള സ്ത്രീക്ക് 100 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെന്നും വോട്ടർപട്ടികയിലെ പേര് കാട്ടി രാഹുൽ പറഞ്ഞു. തെളിവുകളും സാക്ഷി മൊഴികളും അടക്കമാണ് പ്രസ്താവന.
