നട്ടെല്ലിൽ ക്യാൻസർ; റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പത്ത് വയസുകാരന് ലഭിച്ചത് പുതുജീവൻ

എവിങ് സാർക്കോമ ബാധിച്ച ഹിമ സായിക്ക് പുതുജീവൻ. എല്ലുകളിലോ അസ്ഥിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മൃദുവായ കോശങ്ങളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന അപൂർവവും എന്നാൽ മാരകവുമായ ഒരു ക്യാൻസറാണിത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 15, 2026 at 2:29 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: അര്‍ബുദ ചികിത്സയില്‍ അപൂര്‍വ നേട്ടം കൈവരിച്ച് കിംസ് ആശുപത്രി. നട്ടെല്ല് ആർബുദം ബാധിച്ച പത്ത് വയസുകാരനിൽ നടത്തിയ സർജറി വിജയകരം. ഡോക്‌ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അതിസങ്കീർണവും അപൂർവവുമായ നൂതന റോബോട്ടിക് നട്ടെല്ല് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഹിമ സായിക്ക് ലഭിച്ചത് പുതുജീവൻ.

കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വയറുവേദനയും കഠിനമായ നടുവേദനയും കാരണം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതാണ്. എന്നാൽ മരുന്നും മറ്റ് ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടും യാതൊരു കുറവുമുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് കൺസൾട്ടൻ്റ് നട്ടെല്ല് സർജൻ ഡോ കൃഷ്‌ണ ചൈതന്യ പറഞ്ഞു. ശേഷം FDG-PET സ്‌കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദമായ ക്ലിനിക്കൽ, റേഡിയോളജിക്കൽ പരിശോധനയിലൂടെ നട്ടെല്ലിൽ കാൻസർ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

അസ്ഥികളുടെ കനം കുറയുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി കാണുന്ന എവിങ് സാർകോമ എന്ന അവസ്ഥയാണിത്. തുടർന്നുള്ള കോശ വിശകലനത്തിലാണ് കാൻസറാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അര്‍ബുദ വിദഗ്ദ്ധ സംഘത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഹിമ സായി കീമോതെറാപ്പിക്ക് വിധേയയായി. കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ മരുന്നിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്‌ത് തുടങ്ങിയതായി ഡോക്‌ടേഴ്‌സ് പറഞ്ഞു. ഏറെ നാളത്തെ ചികിത്സയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യാൻ തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നത്.

പീന്നിട് റോബോട്ടിക് ഗൈഡഡ് എൽ4 വെർട്ടെബ്ര എൻ-ബ്ലോക്ക് എക്‌സിഷനും സ്‌പൈനൽ ഫിക്സേഷൻ സർജറിയാണ് ലക്ഷ്യം. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്‌തു. പ്രീ-സർജിക്കൽ പ്ലാനിങ് സാധ്യമാക്കുക, പെഡിക്കിൾ സ്ക്രൂകളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കുക, ട്യൂമർ നീക്കം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ മിക്ക കാര്യങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്‌തുവെന്ന് ഡോ ​​കൃഷ്‌ണ ചൈതന്യ പറഞ്ഞു. മറ്റ് സർജറികളെ അപേക്ഷിച്ച് റോബോട്ടിക്‌സ് ശസ്ത്രക്രിയയിൽ കൃത്യതയും സുരക്ഷയും കൂടുതലാണ്.

എന്നാലും സർജൻ്റെ ആവശ്യം ഇതിന് ആത്യാവശ്യമാണെന്നും ഡോക്‌ടറുമാരുടെ പിന്തുണയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏറെ മണിക്കൂർ നീണ്ട സർജറി വിജയിച്ചു. വ്യക്തമായ മാർജിനുകളോടെ അര്‍ബുദ വളര്‍ച്ച പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്‌തതായി പോസ്‌റ്റ്-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബയോപ്‌സി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഹിമ സായുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്ന് ഡോക്‌ടേഴ്‌സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം പരസഹായം ഇല്ലാതെ നടക്കാനുള്ള കഴിവും വീണ്ടെടുത്തു.

സങ്കീർണമായ ഘടത്തിൽ മാത്രമേ എൻ ബ്ലോക്ക് റിസക്ഷൻ ചെയ്യുക. നട്ടെല്ല് അര്‍ബുദ ചികിത്സയിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് കൂടിയാണിതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അര്‍ബുദ രോഗ വിദഗ്ദ്ധ ഡോ പ്രിയങ്ക, ഡോ കൃഷ്‌ണ ചൈതന്യ ഡോ ​​ഹർഷ വിക്രം എന്നിവരാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. കുട്ടികളെയും കൗമാരക്കാരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു അര്‍ബുദമാണ് എവിങ് സാർക്കോമ (Ewing Sarcoma). എല്ലുകളിലോ അസ്ഥിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മൃദുവായ കോശങ്ങളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന അപൂർവവും എന്നാൽ മാരകവുമായ ഒരു അര്‍ബുദമാണിത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി, ശസ്ത്രക്രിയ, റേഡിയോ തെറാപ്പി എന്നിവയിലൂടെ അവ ചികിത്സിക്കാം.

எഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

