ഭർതൃസഹോദരിയെ ക്രൂരമായി കൊന്ന് ബന്ധുക്കള്‍; കൊലപാതകത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ

സ്വകാര്യ വീഡിയോ വൈറലാക്കുമെന്ന നിരന്തര ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടുനിന്നതെന്ന് പ്രതിയായ ഭവ്യ പൊലീസിന് മൊഴ് നൽകി. പുഷ്‌പലത (23) ആണ് വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 31, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
ബെംഗളൂരു: പണത്തിനായി ഭർതൃസഹോദരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി ബന്ധുക്കൾ. കാണ്ട്വാര ഗേറ്റിന് സമീപമുള്ള ബാപ്പുജി നഗറിൽ പുഷ്‌പലത (23) ആണ് വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രിയിൽ ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിന് ഇരയായത്. കേസിൽ മരിച്ച യുവതിയുടെ സഹോദര ഭാര്യയായ ഭവ്യയും അവരുടെ ബന്ധുവായ ലോഹിത് കുമാറും അറസ്റ്റിൽ.

ആദ്യം കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും, പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിൽ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമായെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പുഷ്‌പലതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പ്രതിയായ ലോഹിത് പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. എന്നാൽ തൻ്റെ സ്വകാര്യ വീഡീയോ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ലോഹിതിൻ്റെ ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ കൂട്ടുനിന്നതെന്നാണ് ഭവ്യയുടെ കുറ്റ സമ്മതം.

നാളുകളായി ലോഹിത് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതുവരെ ആറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ആയാൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഭവ്യ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ പണം വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ കൈയിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ സ്വകാര്യ വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണി ആവർത്തിച്ചു. ഇതേ തുടർന്നാണ് പുഷ്‌പലതയുടെ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്‌ടിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടതെന്ന് പ്രതികൾ പറഞ്ഞു.

ആസൂത്രിത കൊലപാതകം

ഭവ്യയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് പ്രതികൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത് കൊലനടത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ ഭവ്യയുടെ മാതാവ് വിജയലക്ഷ്‌മിക്കും അറിവുണ്ടെന്നാണ് പ്രഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം. മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത പ്രകാരം വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി വിജയലക്ഷ്‌മി തമിഴ്‌നാട്ടിലേയ്‌ക്ക് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനു പോയി. ഈ സമയം ഭവ്യയും അവരുടെ മുത്തശ്ശിയും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്.

രാത്രി ആയതോടെ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം താമസിക്കാനായി ഭവ്യ പുഷ്‌പലതയെ വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. ശേഷം ഇരുവരും ഒരു മുറിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. പുഷ്‌പലത ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഭവ്യ ലോഹിതിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു. പുഷ്‌പലതയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതി യുവതിയുടെ കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. ശേഷം മംഗല്യസൂത്രവും മാലയും മറ്റ് ആഭരണങ്ങളും കൈക്കലാക്കിയ ശേഷം ലോഹിത് വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.

യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മോഷണം ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഭവ്യയുടെ സമ്മതപ്രകാരം വായ തുണികൊണ്ട് മൂടി കെട്ടിയ ശേഷം മുറിയിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിലാക്കിയാണ് പ്രതി വീട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. മോഷണം ആണെന്ന് കരുതി ഭവ്യയുടെ മുത്തശ്ശി ബഹളം വച്ച് നാട്ടകാരെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഉടൻ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പുഷ്‌പലതയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

സംഭവം നടന്നയുടൻ തന്നെ പുഷ്‌പലതയുടെ മാതാപിതാക്കളായ മഹേഷും ലക്ഷ്‌മിയും പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റമാരോപിച്ച് പരാതി നൽകി. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതികളെ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് കസ്റ്റടിയിലെടുത്ത് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രതികൾ നൽകിയ മൊഴികളുടെ വൈരുദ്ധ്യവും അറസ്റ്റ് വേഗത്തിലാകാൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

