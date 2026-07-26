കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവും വിനോദവും ഒത്തുചേരുന്ന ഇടം; ഹൈദരാബാദിലുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കഫേകൾ
കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ കഫേകൾ ഭക്ഷണത്തിനപ്പുറം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും കളിക്കാനും പുതിയ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം ഭക്ഷണം എന്ന ആശയത്തിന് അപ്പുറത്തേയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു.
Published : July 26, 2026 at 2:45 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും കൂടുന്ന ജങ്ക് ഫുഡ് ഉപയോഗത്താല് കുട്ടികളിലെ അമിതവണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈദരാബാദിലെ ചില കഫേകളും റസ്റ്റോറൻ്റുകളും വ്യത്യസ്ത സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കഫേകളിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച മൈദ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ വിളമ്പുന്നതിന് പകരം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിസകൾ, ബർഗർ, പലഹാരങ്ങൾ എന്നിവ പോഷകസമൃദ്ധമായ തിനയും മറ്റ് ചേരുവകളും ചേർത്ത് തയാറാക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച പോഷകാഹാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം.
ആകർഷകമായ സംരംഭങ്ങൾ
കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ കഫേകൾ ഭക്ഷണത്തിനപ്പുറം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും കളിക്കാനും പുതിയ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം ഭക്ഷണം എന്ന ആശയത്തിന് അപ്പുറത്തേയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണാനുഭവം മികച്ചതാക്കാൻ ചില കഫേകൾ സന്ദർശകരുമായി ഇടപെഴകുന്ന തരത്തിലുള്ള ജനപ്രിയ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളെയും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂബിലി ഹിൽസിലെ 'ഛോട്ടാ ഭീം' എന്ന കഫേയിൽ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രമായ ഛോട്ടാ ഭീമിന് ശക്തിപകരുന്ന ലഡുവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ചേരുവകളും ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ 'സിഗ്നേച്ചർ പവർ ലഡൂസ്' അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതേ സ്ഥാപനം തന്നെ 'ഹെൽത്തി ബെൻ്റോ ബോക്സ്' എന്ന പേരിൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് പോഷകസമൃദ്ധമായ പ്രഭാതഭക്ഷണവും ഉച്ചഭക്ഷണവും വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംരംഭത്തിനും തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ നൽകുന്ന പരമ്പരാഗതമായ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശൈലി ചെറിയ പ്രായത്തിലേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തിന് പുറമേ കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകതയും നൈപുണ്യവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലും കഫേകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരു സംരംഭമാണ് 'ജൂനിയർ ഷെഫ്' എന്ന പരിപാടി. പരിശീലനം ലഭിച്ച വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ലളിതമായ വിഭവങ്ങൾ തയാറാക്കാൻ ഇതിലൂടെ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാചകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പാചകത്തെ ഒരു വീട്ടുജോലിയായി മാത്രം കാണുന്നതിന് പകരം, സംവേദനാത്മകമായ സെഷനുകളിലൂടെയും പ്രായോഗിക അനുഭവത്തിലൂടെയും കുട്ടികളെ പാചകം ഒരു വിലപ്പെട്ട ജീവിത നൈപുണ്യമായി കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
അതോടൊപ്പം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറച്ച് ഗെയിമുകൾ, വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ, ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടാനും കഫേകൾ വഴിയൊരുക്കുന്നു. മറ്റ് കുട്ടികളുമായി ഇടപെഴകുന്നതിലൂടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ, ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർഥ ലോകവുമായി അടുപ്പിക്കുകയും ഇതിനായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കുട്ടികൾക്ക് ആന്ദകരമായ അനുഭവം നൽകുന്നു
കുട്ടികൾക്ക് സന്ദർശിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും രസകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും കഴിയുന്ന ഇടം കഫേയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജൂബിലി ഹിൽസിലെ ഛോട്ടാ ഭീം കഫേയുടെ സ്ഥാപകൻ രാജീവ് പറയുന്നു. അതേസമയം, കുട്ടികളെ പാചകത്തിൽ ഒരു കൈ നോക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം, സർഗാത്മകത വികസിപ്പിക്കുന്ന ഗെയിമുകൾ എന്നിവ കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ആനന്ദകരമായ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടാണ് ഈ കഫേ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും നഗരത്തിൽ ഇത് ആദ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർന്നുവരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത്തരം നൂതന കഫേകൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ ഇടങ്ങളായി ഉയർന്നുവരുന്നു. പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം, വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു കുടക്കീഴിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം രുചികരവും ആസ്വാദ്യകരവുമാകുമെന്നും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സർഗാത്മകത, ആത്മവിശ്വാസം, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി എന്നിവ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഈ സംരംഭങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.
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