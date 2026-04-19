'ഡിഎംകെ മന്ത്രിസഭയിൽ പോലും പാർട്ടി മാറി വന്ന നേതാക്കളുണ്ട്': സുന്ദർ സിയ്‌ക്ക് എതിരെയുള്ള വിമർശനത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഖുഷ്‌ബു

നടൻ പ്രകാശ്‌ രാജിനെതിരെയും ഖുഷ്‌ബു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.

By PTI

Published : April 19, 2026 at 6:37 PM IST

ചെന്നൈ: പാർട്ടിയ്‌ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംവിധായകൻ സുന്ദർ സിയ്‌ക്ക് നേരെയുണ്ടായ വിമർശനത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് ഖുഷ്‌ബു. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ പോലും മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് മാറി വന്ന നേതാക്കളുണ്ടെന്ന് ബിജെപി നേതാവും നടിയും സുന്ദർ സിയുടെ ഭാര്യയുമായ ഖുഷ്‌ബു പറഞ്ഞു.

"സെന്തിൽ ബാലാജി, കെ കെ എസ് എസ് ആർ രാമചന്ദ്രൻ റെഡ്ഡിയാർ, എസ് രഗുപതി തുടങ്ങിയ ഡിഎംകെ മന്ത്രിമാരുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കൂ. അവരെല്ലാം ഡിഎംകെയിൽ വളർന്നവരാണോ? അവർ മറ്റെവിടെ നിന്നോ വന്നവരാണ്", ഖുഷ്‌ബു പറഞ്ഞു.

നടൻ പ്രകാശ്‌ രാജിനെതിരെയും ഖുഷ്‌ബു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ യോഗ്യതകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റെക്കോർഡിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പ്രകാശ് രാജിനോട് ഖുഷ്‌ബു പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഡിഎംകെയുടെ മധുരയിലെ സ്ഥാനാർഥിയായ പളനിവേൽ ത്യാഗരാജനു വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തിയ നടൻ പ്രകാശ് രാജ്, സുന്ദർ സിയ്‌ക്കും ഖുഷ്‌ബുവിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഖുഷ്‌ബു മാറിയതെന്ന് പ്രകാശ്‌ രാജ് പറഞ്ഞു.

വനിതാ സംവരണ ബിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എതിരായി സെൻസസിൻ്റെയും മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിൻ്റെയും ഭരണഘടനാ ആവശ്യകത അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം മനഃപൂർവ്വം പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഖുഷ്‌ബു പറഞ്ഞു. അതേസമയം മധുര സെൻട്രലിൽ നിന്നും ജവനവിധി തേടുന്ന സംവിധായകനും ഭർത്താവുമായ സുന്ദർ സി ജയിച്ചാൽ ഇറച്ചിക്കടകൾ നിരോധിക്കുമെന്ന വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരണവുമായി ഖുഷ്‌ബു നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സുന്ദർ സി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മധുര സെൻട്രൽ മണ്ഡലത്തിലെ ഇറച്ചിക്കടകൾ നിരോധിക്കുമെന്ന രീതിയിലുള്ള പോസ്‌റ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

സുന്ദറിൻ്റെ സത്യസന്ധതയെ നേരിടാൻ കഴിയാത്തവർ വ്യാജകഥകൾ മെനയുകയാണെന്നും ഡിഎംകെ ഭയത്തിലാണെന്നും ഖുഷ്‌ബു പറഞ്ഞു. ജന പിന്തുണ നേടാനായി ഇത്തരം കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും മധുരയിലെ ജനങ്ങൾ സുന്ദറിനൊപ്പമാണെന്നും ഖുഷ്‌ബു പറഞ്ഞു. 2010 ൽ ഡിഎംകെയിലൂടെയാണ് ഖുഷ്‌ബു രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നീട് കോൺഗ്രസിലും തുടർന്ന് 2020 ൽ ബിജെപിയിലും ചേർന്നു. 2025 ൽ തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി വൈസ്‌ പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേറ്റു.

Also Read: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഏഴ് ലക്ഷം പുതിയ വോട്ടർമാർ; കണക്കുകൾ പുറത്ത് വിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

