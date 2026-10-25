'കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നടന്ന എല്ലാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും റദ്ദാക്കണം', കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ
ഭാവിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : October 25, 2026 at 8:55 PM IST
പട്ന: വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്രസമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം ഉടൻ നിർത്തി വയ്ക്കണമെന്നും ഭാവിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നടന്ന എല്ലാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും റദ്ദാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബിഹാറിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശേരീ ബാബു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണ സിങ്ങിൻ്റെ 139-ാം ജന്മാവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അർഎസ്എസിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രം രാജ്യത്ത് ഭിന്നതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അത് ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഹരിയാന, ബിഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ വോട്ട് കവർച്ചയിലൂടെ തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ പുറത്താക്കണം. അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടാനും ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനും ജനങ്ങളോട് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഖാർഗെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ നിന്ന് സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം ഉടൻ നിർത്തി വയ്ക്കണം. കൂടാതെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുമായി ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തണമെന്നും ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബിജെപി നേതാക്കളെപ്പോലെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ. മറിച്ച് ഐക്യത്തിലും സമത്വത്തിലും ഭരണഘടനയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ദേശസ്നേഹികളാണ് ഞങ്ങളെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
ബിഹാർ മഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കൃഷ്ണ സിങ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലൂടെയും കൃഷി, വ്യവസായം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജലസേചനം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരു ആധുനിക സംസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറ പാകാൻ സഹായിച്ച ആളാണെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ജെ ഡി(യു) അധ്യക്ഷൻ നിതീഷ് കുമാറിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടും മല്ലികാർജുൻ സംസാരിച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് രാം മനോഹർ ലോഹ്യ, ജയപ്രകാശ് നാരായൺ തുടങ്ങിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം നിലകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് അദ്ദേഹം ബിജെപിയുമായി കൈകോർത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് പിന്തുടർന്നിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങളും, ഇപ്പോഴത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യവും തമ്മിൽ വലിയ വൈരുദ്ധ്യമാണുള്ളതെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
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