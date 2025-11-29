ETV Bharat / bharat

പലതവണ വിളിച്ചിട്ടും ആംബുലന്‍സ് ലഭിച്ചില്ല; കാളവണ്ടിയില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ രോഗി വഴിമധ്യേ മരിച്ചു

കാളവണ്ടിയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനിടയില്‍ രോഗി മരണപ്പെട്ടു, നാട്ടുകാര്‍ പ്രതിഷേധത്തില്‍

PATIENT REACH HOSPITAL BULLOCK CART PATIENT DIES ON BULLOCK CART KHANDWA CMHO DR OP JUGTAWAT RURAL HEALTH CRISIS
രോഗിയെ കാളവണ്ടിയില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 29, 2025 at 5:36 PM IST

മധ്യപ്രദേശ്: ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്‍റെ തകര്‍ച്ച തുറന്നു കാട്ടുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോള്‍ ജീവന്‍ വരെ നഷ്‌ടമാകുന്ന നെഞ്ചുലയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അതുപൊലൊരു ദാരുണ സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്.

അപ്രതീക്ഷിതമായി ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായ ഒരാളെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ ആംബുലന്‍സ്‌ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കാളവണ്ടിയില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ രോഗി വഴിമധ്യേ മരിച്ചു. നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ചേര്‍ന്നാണ് അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി കാളവണ്ടിയില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. എന്നാല്‍ വഴിമധ്യേ രോഗി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. രോഗിയെ കാളവണ്ടിയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങി.

മധ്യപ്രദേശിലെ ഖണ്ഡവ ജില്ലയിലെ റോഷ്‌നി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ ദാരുണ സംഭവം. റോഷ്‌നി സ്വദേശിയായ സുരേന്ദ്ര ഓജയുടെ ആരോഗ്യനില അപ്രതീക്ഷിതമായി മോശമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും 108 ആംബുലന്‍സ് സേവനത്തിനായി പലതവണ ഫോണ്‍ ചെയ്‌തെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല. ഏറെ നേരം കാത്തിരുന്നിട്ടും ആംബുലന്‍സ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് രോഗിയെ കാളവണ്ടിയില്‍ കയറ്റി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ നാട്ടുകാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും തീരുമാനിച്ചത്.

വീഡിയോ വൈറലായതോടെ നടപടി

കാളവണ്ടിയില്‍ രോഗി കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായതോടെ ഖണ്ഡവ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടിയാരംഭിച്ചു.

“സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഞാൻ 108 സേവന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പരിശോധനയിൽ റോഷ്നി ഗ്രാമം ഉൾപ്പെടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ആംബുലൻസ് കോളിന്റെ ഒരു രേഖയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.” ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസര്‍ ഡോ. ഒ. പി. ജുഗതാവത്ത് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ ഈ വിശദീകരണം ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും തള്ളി. ആംബുലന്‍സിനായി പലതവണ വിളിച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. കാളവണ്ടിയില്‍ രോഗിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനിടയില്‍ രോഗി മരണപ്പെട്ടതോടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഗ്രാമത്തില്‍ ഉയരുന്നത്.

ഖ്വാല മേഖലയില്‍ കൂടുതലും ആദിവാസികളാണ് വസിക്കുന്നത്. ദീര്‍ഘകാലമായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യം പോലും ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഈ മേഖലയിലുള്ളവര്‍ വളരെ കഷ്‌ടതയനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആംബുലന്‍സോ മറ്റ് വാഹനങ്ങളോ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില്‍ വിളിച്ചാല്‍ പോലും ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ഉടന്‍ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങള്‍.

