പിതാവിന്‍റെ താറാവ് കൃഷി ആധുനീകരിച്ച് മകള്‍, പ്രതിവര്‍ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ വരുമാനം, ഒപ്പം നാട്ടുകാര്‍ക്ക് തൊഴിലും

പിതാവിന്‍റെ പൊടുന്നനെയുള്ള മരണത്തിന് ശേഷമാണ് അക്ഷിത താറാവ് ഫാം ഇന്‍ക്യുബേറ്ററും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിച്ചത്. ഇതിലൂടെ വരുമാനത്തില്‍ വര്‍ദ്ധന വരുത്താനും ഇവര്‍ക്കായി. വിതരണ ശൃംഖല വിപുലപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചു. ഒപ്പം ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കാനും.

KHAMMAM WOMAN RURAL WOMEN ENTREPRENEURSHIP INDIA MODERN HATCHERY TECHNIQUES DUCK FARMING TELANGANA
Khammam Woman Revives Father’s Duck Farm With Technology, Builds Rs 3 Lakh-A-Year Business (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 16, 2025 at 11:06 AM IST

3 Min Read
കുസുമാന്‍ചി(ഖമ്മം, തെലങ്കാന): പലേരും നദിയില്‍ തന്‍റെ അച്‌ഛന്‍ താറാവുകളെ പരിപാലിക്കുന്നത് കണ്ടാണ് അക്ഷിത വളര്‍ന്നത്. അവയുടെ ചിറകടിയൊച്ചയും താളാത്മകമായ കരച്ചിലും വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തലും എല്ലാം കണ്ടാണ് അവള്‍ വളര്‍ന്നത്.

തോടുകളിലും വയലുകളിലുമെല്ലാം താറാവിനെയും കൊണ്ട് പിതാവ് പോകുമ്പോഴെല്ലാം അക്ഷിതയും ഒപ്പം കൂടിയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോള്‍ അച്‌ഛന്‍റെ താറാവുകളെ മുഴുവന്‍ ഈ പെണ്‍കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതികത കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് അക്ഷിത താറാവു കൃഷിയെ ആധുനീകരിച്ച് മികച്ച വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിതാവ് രമണയ്യയുടെ മരണം അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കുടുംബത്തെ തകര്‍ത്തു കളഞ്ഞു. താറാവ് കൃഷി മാത്രമായിരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിന്‍റെ ഏക വരുമാനം. അക്ഷിതയുടെയും രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസമടക്കം താറാവ് കൃഷിയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിലൂടെയാണ് നടന്ന് പോയത്. തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മം ജില്ലയിലെ കുസുമാഞ്ചി മണ്ഡലിലെ പലേരും ഗ്രാമവാസികളാണ് ഇവര്‍.

ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചറില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ അക്ഷിതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിതാവിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എന്നാല്‍ തനിക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്‌ടമായി. തന്‍റെ സഹോദരങ്ങള്‍ സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ പഠനം നിര്‍ത്താന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെന്നും ഏറെ വൈകാരികമായി അക്ഷിത പറയുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയും കുറച്ച് കാലം അധികം വേതനമൊന്നും കിട്ടാത്ത സ്വകാര്യ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ വീട്ടിലെ ചെലവുകള്‍ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാന്‍ ഈ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ തന്നെ വളര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി തന്‍റെ പിതാവ് ചെയ്‌തിരുന്ന ജോലി തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ അക്ഷിത തീരുമാനിച്ചു. താറാവ് വളര്‍ത്തല്‍ തന്നെയാണ് ജീവിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാര്‍ഗമെന്ന് താന്‍ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന അക്ഷിത പറയുന്നു.

പരമ്പരാഗത രീതികളെ അല്‍പ്പം ആധുനീകരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി ഇന്‍ക്യൂബേറ്ററുകള്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്ന് അവര്‍ പരിശോധിച്ചു. ഹൈദരാബാദ്, വിശാഖപട്ടണം, വിജയവാഡ തുടങ്ങിയ നിഗരങ്ങളില്‍ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നത് സാധാരണയാണെന്ന് താന്‍ മനസിലാക്കി. എന്നാല്‍ തന്‍റെ മേഖലയിലേക്ക് ഇത് എത്തിയിരുന്നിലല്. ഇതിനായി ഇവര്‍ ഹൈദരാബാദിലെത്തി പരിശീലനം നേടി.

വായ്‌പ കിട്ടുക എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കടമ്പ. ബാങ്കുകള്‍ തന്നോട് ജാമ്യവസ്‌തുക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വകാര്യ പണമിടപാടുകാരാകട്ടെ തനിക്ക് ഇത്തരമൊരു തൊഴില്‍ ചെയ്യാന്‍ പ്രാപ്‌തിയുണ്ടോയെന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ തന്‍റെ ചെറു നിക്ഷേപങ്ങളും ലോട്ടറി അടിച്ച ചെറിയ തുകയും ഒക്കെ ചേര്‍ത്ത് ഒടുവില്‍ താന്‍ ആദ്യ ഇന്‍കുബേറ്റര്‍ വാങ്ങി. മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ഇതിന്‍റെ വില.

തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങള്‍ അക്ഷിതയ്ക്ക് പരീക്ഷണത്തിന്‍റേതായിരുന്നു. കേവലം ആറ് മാസം മാത്രമാണ് താറാവ് കൃഷിയില്‍ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടുക. ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് അവയ്ക്ക് തീറ്റ നല്‍കുക എന്നത് വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യമാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ചത്ത് പോകാറുമുണ്ട്. അഞ്ച് വര്‍ഷമായി താന്‍ പരാജയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശ്രമം തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. പതിയെ തന്‍റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമായെന്നും അക്ഷിത പറയുന്നു.

ഇന്ന് അക്ഷിത ഛത്തീസ്‌ഗഡ്, മഹാരാഷ്‌ട്ര, ഝാര്‍ഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രതിവര്‍ഷം അക്ഷിതയ്ക്ക് സമ്പാദിക്കാനും കഴിയുന്നു. രണ്ടാമത് ഒരു ഇന്‍ക്യുബേറ്റര്‍ കൂടി ഈ പെണ്‍കുട്ടി സ്വന്തമാക്കി. സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണയും അക്ഷിതയ്ക്കുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിലെ പത്ത് പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കാനും അക്ഷിതയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു.

തന്‍റെ ഈ വ്യവസായം കൂടുതല്‍ വിപുലീകരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് അക്ഷിത പുതുതായി വിരിഞ്ഞ താറാക്കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് സമീപത്ത് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കണമെന്നും.

