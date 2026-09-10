ബൊല്ലാറം ആയുധ മോഷണം: സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നിർണായക തെളിവുകൾ, അറസ്റ്റിന് സാധ്യത
ഓഗസ്റ്റ് 30ന് വൈകിട്ട് ആറിനും 31ന് രാവിലെ ഏഴിനും ഇടയിലാണ് ബൊല്ലാറം മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൽ നിന്ന് വൻ ആയുധശേഖരം മോഷണം പോയത്
Published : September 10, 2026 at 10:31 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ബൊല്ലാറം മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിലെ ആയുധ മോഷണക്കേസിൽ ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി സൂചന. കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി നടക്കുന്ന ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ സംശയം നീളുന്നത്. പൊലീസ്, എൻഐഎ, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായി ഇയാളെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ ആയുധ മോഷണക്കേസിലെ ദുരൂഹതകൾ അവസാനിക്കുമെന്നും പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വൻ ആയുധശേഖരം നഷ്ടപ്പെട്ടു
ഓഗസ്റ്റ് 30ന് വൈകിട്ട് ആറിനും 31ന് രാവിലെ ഏഴിനും ഇടയിലാണ് ബൊല്ലാറം മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൽ നിന്ന് വൻ ആയുധശേഖരം മോഷണം പോയത്. സംഭവത്തിൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ മായങ്ക് ഗോവിതിർകർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൊല്ലാറം പൊലീസാണ് ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
12 തോക്കുകൾ, 21 മാഗസിനുകൾ, ഒരു നൈറ്റ് വിഷൻ ബൈനോക്കുലർ, 1912 റൗണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവയാണ് അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായതിനാൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടെത്തിയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസ്, എൻഐഎ, മൽക്കാജ്ഗിരി പൊലീസ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് കേസിൽ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ആയുധങ്ങൾ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ കൈകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ സംഘം ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു
മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റ് പരിസരത്തെയും ചുറ്റുപാടുകളിലെയും നൂറുകണക്കിന് സിസിടിവി കാമറകൾ പൊലീസ് ഇതിനോടകം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ മോഷണം പോയവയിൽ ഒരു മാഗസിൻ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായത്. പ്രതികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ആയുധപ്പുരയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പരിസരത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയുള്ള 42 പേരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറി. ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മോഷണത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായ ചിലരെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഇടപെടലുകളിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ശക്തമായ സംശയം ഉയർന്നത്.
അതീവ രഹസ്യമായി അന്വേഷണം
ഈ മാസം മൂന്ന് മുതൽ പൊലീസ്, എൻഐഎ, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സംശയമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. സഹപ്രവർത്തകരുടെ മൊഴികളുടെയും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൽക്കാജ്ഗിരി പൊലീസ് അതീവ രഹസ്യമായാണ് അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് കർശന നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അന്വേഷണ പുരോഗതി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മൽക്കാജ്ഗിരി ഡിസിപി ശ്രീധർ എല്ലാ ദിവസവും ബൊല്ലാറം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
Also Read: അമേരിക്കൻ പൗരനെതിരായ യുഎപിഎ ഒഴിവാക്കി; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഉവൈസി