പെട്രോളില് എഥനോള് മിശ്രിത വിവാദം; സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നുവെന്ന് അനൂപ് ജേക്കബ്
സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണക്കമ്പനി പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അനൂപ് ജേക്കബ് വ്യക്തമാക്കി.
Published : November 9, 2026 at 2:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എഥനോൾ മിശ്രിത വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കേരള ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്. പെട്രോളിൽ കലർത്തിയിരിക്കുന്ന എഥനോളിൻ്റെ അളവ് നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇന്ധനത്തിൽ അനുവദനീയമായ അളവിൽ കൂടുതൽ എഥനോൾ കലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന കർണാടക മന്ത്രിമാരുടെ ആരോപണത്തെത്തുടർന്നാണ് നടപടി.
സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ലാബുകളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ ഉന്നയിച്ച ഈ വിഷയം രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"എഥനോളിൻ്റെ അളവ് നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഞങ്ങൾ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നും തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത്.
എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണക്കമ്പനി പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യവും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന്, ഈ സാമ്പിളുകൾ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെമിക്കൽ ലാബുകളിലേക്ക് അയക്കും. പരിശോധനാ ഫലം വന്ന ശേഷം, ആവശ്യമെങ്കിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും," അനൂപ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ധനത്തിൽ കലർത്തിയിരിക്കുന്ന എഥനോളിൻ്റെ അളവ് അറിയാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും, ഇത് വാഹനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും മൈലേജ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ ആശങ്കകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നും അനൂപ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.
"ഡികെ ശിവകുമാർ ഉന്നയിച്ച വിഷയം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ഇത് കേരളത്തിലോ കർണാടകയിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഒരു ആശങ്കയാണ്. തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
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ഉപയോഗിക്കുന്ന എഥനോൾ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതാണോ, അതോ അനുവദനീയമായ അളവിൽ കൂടുതലാണോ എന്നെല്ലാം ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് അറിയാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ല. ഇതൊരു ഗൗരവകരമായ പ്രശ്നമാണ്. പല വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, മൈലേജ് കുറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെ വലിച്ചിഴയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ആറ് സാമ്പിളുകൾ പ്രത്യേകം പരിശോധനയ്ക്കായി കണ്ടെത്തിയതായും, അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ലാബ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതായും ജില്ലാ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഓഫിസർ ഷാജി പിആർ അറിയിച്ചു. ''സാധാരണ പെട്രോളിൽ (മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റ്) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എഥനോളിൻ്റെ അളവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഓരോ ലിറ്റർ വീതമുള്ള ആറ് സാമ്പിളുകളാണ് ശേഖരിച്ചത്. ഇതിൽ രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ കാക്കനാടുള്ള ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചു. ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്," ഷാജി പിആർ പറഞ്ഞു.
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