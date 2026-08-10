'കേരളം' ബിൽ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ; അവതരിപ്പിക്കുക അമിത് ഷാ
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരുമാറ്റത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അനുമതി നൽകിയത്
Published : August 10, 2026 at 7:37 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം 'കേരളം' എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ബിൽ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായാണ് ബിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കുമിടെ അമിത് ഷാ ഇന്ന് സഭയിലെത്തുമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരുമാറ്റത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അനുമതി നൽകിയത്. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ബിൽ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പാസാക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ബിൽ യാഥാർഥ്യമാകുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ 'ഗവൺമെൻ്റ് ഓഫ് കേരളം' എന്നാകും ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തുക.
മലയാളത്തിൽ 'കേരളം സർക്കാർ' എന്നായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക. സർക്കാർ ഓഫിസുകളുടെ ബോർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ മാറ്റം പ്രതിഫലിക്കും. ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും പാർലമെൻ്റിൽ ഈ മാറ്റത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. കേരള നിയമസഭ ഐകകണ്ഠേന പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പേരുമാറ്റത്തിനുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കിയത്. ഭരണഘടനാപരമായ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി വൈകാതെ തന്നെ പുതിയ പേര് ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വരും.
സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിക്ക് ശേഷം അമിത് ഷാ ഇതുവരെ സഭയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. പൊലീസ് നടപടിയിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ വികാരം അമിത് ഷായെ അറിയിക്കാൻ പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിന് രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല. ഇന്ന് സഭയിൽ എത്തിയാലും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായേക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന.
നാഷണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ ഭേദഗതി ബില്ലും ഇന്ന് അമിത് ഷാ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, വ്യാഴാഴ്ച പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപായി എഫ്.സി.ആർ.എ (വിദേശ സഹായ നിയന്ത്രണ നിയമം) ഭേദഗതി ബില്ലും സഭയിൽ എത്തും. ബഹളത്തിൽ പാസാക്കിയെടുക്കുന്ന പതിവ് രീതിക്ക് വിടാതെ, ഭേദഗതികളെ എതിർത്ത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് സഖ്യകക്ഷികളോട് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ന് രാവിലെ ചേരുന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗം ഇക്കാര്യം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. ബിൽ പാസാക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം നിലവിൽ സർക്കാരിനുണ്ട്. ബിൽ പ്രതികൂലമാകില്ലെന്ന ഉറപ്പ് സിബിസിഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അമിത് ഷാ നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു. എഫ്.സി.ആർ.എ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർലമെൻ്റ് നടപടികൾ കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Also Read:- ഇന്ത്യൻ കർഷകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബംഗ്ലാദേശി സംഘം; അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം പുകയുന്നു