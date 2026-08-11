'കേരളം' ചരിത്ര ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കി, നിറവേറുന്നത് മലയാളികളുടെ ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള അഭിലാഷം
ഇന്നലെ സഭയില് അവതരിപ്പിച്ച ബില് ഇന്ന് ചര്ച്ചക്കെടുത്തപ്പോള് പ്രതിപക്ഷ ബഹളങ്ങൾക്കിടെ ചര്ച്ച കൂടാതെ പാസാക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് ആണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
Published : August 11, 2026 at 2:34 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം 'കേരളം' എന്ന് മാറ്റാനുള്ള നിർണായക ഭേദഗതി ബിൽ, ദി കേരള (ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് നെയിം) ബിൽ, 2026 ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കി. ബഹളത്തിനിടെ ചര്ച്ചയില്ലാതെയാണ് ബില്ല് പാസാക്കിയത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് ഇന്നലെ തന്നെ ബില് ലോക്സഭയില് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ന് ബില് പരിഗണനക്കെടുത്തപ്പോഴും ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്താല് പ്രക്ഷുബ്ങമായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ ബഹളങ്ങൾക്കിടെ ശബ്ദവോട്ടോടെയാണ് ബില് ലോക്സഭ പാസാക്കിയത്.. ഇതോടെ മലയാളികളുടെ ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള സാംസ്കാരിക അഭിലാഷ പൂര്ത്തീകരണം രണ്ടു ചുവടുകള് മാത്രം അകലെയെത്തി. ഇനി രാജ്യസഭയില്ക്കൂടി ബില് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യ സഭ കൂടി പാസാക്കിയാല് പിന്ന രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി കൂടിയായാല് പേര് മാറ്റത്തിനുള്ള നിയമ നിര്മ്മാണങ്ങള് പൂര്ത്തിയാവും.
ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം പട്ടിക ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനിമുതൽ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പത്രികകളിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് 'കേരളം' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ബില്ലിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.ആഗസ്ത് 13 ന് അവസാനിക്കുന്ന പാര്ലമെന്റിന്റെ വര്ഷകാല സമ്മേളനത്തില് രാജ്യസഭയില്ക്കൂടി ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കാനാകുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
നിയമസഭയിലെ ഐകകണ്ഠ്യേനയുള്ള പ്രമേയം
മലയാളികൾ സ്വന്തം നാടിനെ എക്കാലത്തും 'കേരളം' എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും, ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതര ഭാഷകളിലും ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും അത് 'Kerala' (കേരള) എന്നായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഈ വൈരുദ്ധ്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള നിയമസഭ ഭരണകക്ഷിയായ എൽ.ഡി.എഫും പ്രതിപക്ഷമായ യു.ഡി.എഫും ഒരുമിച്ച് ഐകകണ്ഠ്യേന പ്രമേയം പാസാക്കി കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു,
തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി, കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രത്യേക അംഗീകാരത്തോടെയാണ് പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ചരിത്ര ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 3 പ്രകാരം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റാൻ പാർലമെൻ്റിന് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കേരളത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റാനുള്ള നിർദേശം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ കുറിപ്പ് കേന്ദ്ര നിയമ-നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ലീഗൽ അഫയേഴ്സ് വകുപ്പിൻ്റെയും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് വകുപ്പിൻ്റെയും പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കുകയും, ഇരു വകുപ്പുകളും ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ചരിത്രത്തിലാദ്യം; രാഷ്ട്രപതിയുടെ നിർദ്ദേശം
ഈ ബില്ലിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടുന്നതിനായി ജൂൺ 17-ന് ബിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു കേരള നിയമസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു. കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശംനിയമസഭയ്ക്ക് അയക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് നിയമസഭ പ്രത്യേകമായി യോഗം ചേർന്ന് ബില്ലിലെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഐകകണ്ഠ്യേന അംഗീകരിച്ചത്.
എന്തുകൊണ്ട് 'കേരളം' എന്ന മാറ്റം?
ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 3 പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻ്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. 1956 നവംബർ 1-ന് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ രൂപംകൊണ്ട നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മാതൃഭാഷാ സ്നേഹവും പ്രാദേശിക തനിമയും ഉച്ചാരണശുദ്ധിയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പോലും ഒരുപോലെ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് പുതിയ ഭേദഗതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.