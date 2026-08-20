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'തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സുപ്രധാന കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി'; ചെന്നൈയിലെ യോഗത്തിനിടെ വിഡി സതീശന്‍

ചെന്നൈയിലെ മഹാബലിപുരത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്‌ ഷായുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നത്.

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CM VD Satheesan and P. K. Kunhalikutty With TN CM. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 12:57 PM IST

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തമിഴ്‌നാട്: ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന 31-ാമത് ദക്ഷിണ മേഖല കൗൺസിൽ യോഗത്തിനിടെ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയുമായി സുപ്രധാന കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതായി കേരളം മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിലെ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് വിഡി സതീശന്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്.

ചെന്നൈയിലെ മഹാബലിപുരത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്‌ ഷായുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നത്. കേരള വ്യവസായ, വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രി പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. പ്രധാന അന്തർ സംസ്ഥാന, ദേശീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി അമിത് ഷാ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചത്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്കാര്‍ക്കൊപ്പം പുതുച്ചേരി, ആൻഡമാൻ, നിക്കോബാർ, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നോതാക്കളും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രവും അംഗരാജ്യങ്ങൾ/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളും തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വേദിയായി കൗൺസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞു. കർണാടക- തമിഴ്‌നാട്, തെലങ്കാന- ആന്ധ്രാപ്രദേശ്‌, തമിഴ്‌നാട്- കേരളം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള നദീജല പ്രശ്‌നങ്ങളും യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്.

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TAGGED:

CHENNAI CM CONFERENCE UPDATION
SOUTHERN ZONAL COUNCIL MEET
CM VD SATHEESAN
AMIT SHAH AT CHENNAI
KERALAM AND TN CMS MEET

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