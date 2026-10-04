ഗ്യാനേഷ് കുമാര് ചില്ലറക്കാരനല്ല, കുടുക്കാൻ "തച്ചങ്കരി" വഴി, പക്ഷേ കേരളം വിയര്ക്കും? നിയമ വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്...
20 വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസ് വീണ്ടും അന്വേഷിച്ച് ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് നിയമ വിദഗ്ധര്.. കേസിലെ നിയമവശം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ച് അഡ്വ. ഹരീഷ് വാസുദേവൻ
Published : October 4, 2026 at 7:39 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ കേരള ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച വിജിലൻസ് പുനരന്വേഷണം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും നിയമവൃത്തങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷവും യുവജന സംഘടനകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മറ്റൊരു ട്വിസ്റ്റുമായി കേരള ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് രംഗത്തെത്തുന്നത്.
2006-ൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (പിഡബ്ല്യുഡി) സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലത്ത്, വേൾഡ് ബാങ്ക് ധനസഹായത്തോടെ നടത്തിയ കെ.എസ്.ടി.പി റോഡ് വികസന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ കരാർ കമ്പനിയായ പതിബെൽ ചീഫ് പ്രോജക്ട് മാനേജരും മലേഷ്യൻ സ്വദേശിയുമായ ലീ സീ ബീൻ കൊലാലംപൂരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവവും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ പേര് പരാമർശിച്ചിരുന്നു എന്ന ആരോപണവുമാണ് ഈ കേസിൻ്റെ കാതൽ.
പുറത്തുനിന്നുള്ള കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ-ഉദ്യോഗസ്ഥ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കാരണം അന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വിജിലൻസ് പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് 20 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കേസ് വീണ്ടും അന്വേഷിച്ച് ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. കേസില് തെളിവുകളാണ് മുഖ്യമെന്നും അത് എത്രത്തോളം വിജിലൻസിന് ഹാജരാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിലാണ് കാര്യമെന്നും നിയമ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
തെളിവ് മുഖ്യമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ
നിലവില് വീണ്ടും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കേസിലെ തെളിവാണ് നിര്ണായകമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകൻ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിൽ ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഈ കേസ് നിയമപരമായി ബാധിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വെറുമൊരു ആരോപണത്തിൻ്റെയോ പഴയ പരാതികളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.
"വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ കുറ്റക്കാരനാകില്ല. ഇത്തരം ഉയർന്ന പദവികളിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം പൂർണമായും വസ്തുതകളുടെയും കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ. ഇപ്പോള് അന്വേഷണം മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 2006-ൽ നടന്ന സംഭവമായതിനാൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളോ രേഖകളോ കൃത്യമായി ഹാജരാക്കാൻ വിജിലൻസിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം" ഹരീഷ് വാസുദേവൻ പ്രതികരിച്ചു.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണവും 'ഡിജിറ്റൽ' തെളിവുകളുടെ വെല്ലുവിളിയും
ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറ തെളിവുകളാണ് . 20 വർഷം മുൻപുള്ള ഫയലുകളാണ് വിജിലൻസ് ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. മലേഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കോടതിയിൽ തെളിവായി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്രതിയുടെ പീഡനം മൂലം തന്നെ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ കുടുക്കണമെങ്കിൽ പണമിടപാടുകളുടെയോ നിയമവിരുദ്ധമായ ഇടപെടലുകളുടെയോ കൃത്യമായ ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി തെളിവുകൾ വിജിലൻസിന് ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും. വെറുമൊരു ഡയറിക്കുറിപ്പോ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പോ മാത്രം കൊണ്ട് കോടതിയിൽ കുറ്റം തെളിയിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കൽ
പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിവുകൾ ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ വിജിലൻസിന് ഔദ്യോഗികമായി കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അഴിമതിയും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയും വ്യക്തമാക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ കൃത്യമായി ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിചാരണാനുമതി
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നിലവിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറാണ്. മുൻപ് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടപ്രകാരവും അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരവും ഒരു ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയോ വിചാരണ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയോ നിയമനാധികാരിയുടെയോ മുൻകൂർ വിചാരണാനുമതി നിർബന്ധമാണ്.
സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചാലും, കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകാതിരുന്നാൽ വിചാരണാ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കേന്ദ്രം ഇതിന് അനുമതി നൽകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിചാരണാനുമതിക്കായി സംസ്ഥാനത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയെ വരെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും.
'തച്ചങ്കരി കേസ് ഒരു പാഠമാണ്'
കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അഴിമതിക്കേസുകൾ ഇല്ലാതാകില്ലെന്നും ഹരീഷ് വാസുദേവൻ പ്രതികരിച്ചു. മുൻ ഡി.ജി.പി ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരിക്ക് അനധികൃത സ്വത്തുസമ്പാദനക്കേസിൽ കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതി നാല് വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചതും അതിനെതിരെയുള്ള അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്നതുമായ പശ്ചാത്തലം ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കേസിന് വലിയൊരു നിയമപരമായ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. 20 വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് നിയമനടപടികളിൽ നിന്ന് പൂർണമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ല.
തച്ചങ്കരിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് 2007-ലാണ്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്രിമിനൽ നിയമത്തിലും അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരവും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കാലപ്പഴക്കം ഒരു തടസ്സമല്ല. വസ്തുതാപരമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അന്വേഷണം നടത്താനും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനും നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. വിരമിച്ച ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉയർന്ന പദവികളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാം എന്നതിന് തെളിവാണ് തച്ചങ്കരി കേസ് എന്ന് അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
തച്ചങ്കരി കേസിൽ അദ്ദേഹം സർവീസിലിരുന്ന കാലത്താണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നിലവിൽ കേന്ദ്ര ഭരണഘടനാ പദവിയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെതിരെ വിചാരണ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നിയമനാധികാരിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണം. തച്ചങ്കരി കേസിലും വിചാരണാനുമതിയിലെ സാങ്കേതികതകൾ പ്രതിഭാഗം അപ്പീലിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിചാരണാനുമതി നിഷേധിച്ചാൽ സംസ്ഥാന വിജിലൻസിന് വിചാരണാ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത് എന്നും അതിന് കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ വേണമെന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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