കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് വിജയം; തെലങ്കാന കോൺഗ്രസിന് വലിയ ആവേശം
Published : May 5, 2026 at 1:38 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സഖ്യം ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ നേടിയ ചരിത്രവിജയം തെലങ്കാനയിലെ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിലും വലിയ ആവേശമാണ് നൽകിയത്. മുൻ സർക്കാരിന് ബദലായി കൊണ്ടുവരുന്ന വികസനത്തിലൂന്നിയ ഭരണത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ രേവന്ത് റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കാൻ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സജീവമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. തെലങ്കാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഭട്ടി വിക്രമാർക്ക, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരായ പൊങ്കുലേറ്റി ശ്രീനിവാസ് റെഡ്ഡി, പൊന്നം പ്രഭാകർ, സീതക്ക, ശ്രീധർ ബാബു എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ സംഘമാണ് ശക്തമായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. ഈ നേതാക്കളുടെ സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ താഴെത്തട്ടിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ കരുത്തുപകർന്നുവെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും പാർട്ടി നേതൃത്വവും ഒരുപോലെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
കേരളത്തിൽ താരപ്രചാരകനായി രേവന്ത് റെഡ്ഡി
കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി എഐസിസി നിയോഗിച്ച താരപ്രചാരകരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിരുന്നു തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി. സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോവളം, നേമം, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പത്തനാപുരം, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊച്ചി തുടങ്ങിയ പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ടെത്തി ചൂടിനെ വകവെക്കാതെ സജീവ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. കൊച്ചിയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച കൂറ്റൻ റോഡ് ഷോകളിലും വലിയ പൊതുയോഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുത്തു.
ഇതിന് പുറമെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രിക ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങിലും അദ്ദേഹം നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗമനാത്മകമായ ഭാവിക്ക് ജനപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഓരോ വേദികളിലും വോട്ടർമാരോട് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
തെലങ്കാന മോഡലിന് ലഭിച്ച ജനപിന്തുണ
തെലങ്കാനയിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം ജനങ്ങൾക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ കേരളത്തിലെ പ്രചാരണ വേദികളിൽ നിരന്തരം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇത് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിനും വോട്ടർമാർക്കുമിടയിൽ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന ശക്തമായ സൂചന.
തെലങ്കാനയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണമാതൃകയോടും അവരുടെ പുതിയ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളോടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ അനുകൂലമായാണ് എക്കാലവും പ്രതികരിച്ചതെന്ന് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ ഒരു മുതിർന്ന തെലങ്കാന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. തെലങ്കാന സർക്കാരിൻ്റെ ജനകീയ പദ്ധതികൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേതൃത്വത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ ഈ മിന്നുന്ന വലിയ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, കെസി വേണുഗോപാൽ, ദീപാ ദാസ് മുൻഷി തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കൾക്ക് രേവന്ത് റെഡ്ഡി എക്സിലൂടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നു. കേരളവും തെലങ്കാനയും എന്നും പുരോഗമന ആശയങ്ങളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ തൻ്റെ പ്രത്യേക കുറിപ്പിൽ വിശദമാക്കി. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിലും സമാനതകളില്ലാത്ത വികസനത്തിലും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്.
പുതിയ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് കീഴിൽ തിളക്കമാർന്നതും ശോഭനവുമായ പുതിയൊരു ഭാവിക്ക് കേരളം പൂർണ്ണമായും സജ്ജമായിരിക്കുകയാണെന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ഇതിനൊപ്പം കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടന വേളയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിച്ച വലിയ സ്നേഹത്തിനും ഊഷ്മളമായ പിന്തുണയ്ക്കും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
കേരളത്തിലുണ്ടായ ഈ ചരിത്രവിജയത്തോടെ വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികളെ വളരെ ശക്തമായി നേരിടാൻ തെലങ്കാനയിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും മറ്റു നേതാക്കൾക്കും വലിയ ആത്മവിശ്വാസവും കരുത്തുമാണ് പുതിയതായി കൈവന്നിരിക്കുന്നത്.
