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ബിഹാറിലെ പ്രശസ്ത ആശ്രമത്തിനു സമീപം മലയാളി യുവാവ് മരിച്ച നിലയിൽ; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് പൊലീസ്

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ, മരിച്ചയാൾ എറണാകുളം സ്വദേശി അഭിജീത് കെ ഡി ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

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Bihar Police in Rohtas outside Pilot Baba Dham ion yesterday (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 3:59 PM IST

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പട്‌ന: ബിഹാറിലെ റോഹ്താസ് ജില്ലയിലെ പ്രശസ്‌ത ആശ്രമമായ പൈലറ്റ് ബാബ ധാമിൻ്റെ കവാടത്തിന് പുറത്ത് മലയാളി യുവാവിനെ ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ആശ്രമത്തിന് സമീപം മൃതദേഹം കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് പൊലീസിനെ ആദ്യം വിവരം അറിയിച്ചത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് എത്തി മൃതദേഹം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു.

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ, മരിച്ചയാൾ എറണാകുളം സ്വദേശി അഭിജീത് കെ ഡി ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് മുഫസിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ (എസ്എച്ച്ഒ) രാജീവ് രഞ്ജൻ സിങ് പറഞ്ഞു.

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"യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പൈലറ്റ് ബാബ ധാമിന് സമീപമുള്ള ഒരു കടയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. മരിച്ചയാൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിനോദസഞ്ചാരിയാണ്" രാജീവ് രഞ്ജൻ സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രി 10 മണിയോടെ യുവാവ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് എത്തിയതായി കാണിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു. പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്, മരണകാരണം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിന് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

പൈലറ്റ് ബാബ ധാമിനെക്കുറിച്ച്

സസാറാം സ്വദേശിയും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ (IAF) മുൻ വിങ് കമാൻഡറുമായ കപിൽ സിങ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് പൈലറ്റ് ബാബ ധാമയായി മാറിയത്. ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ കപിൽ സിങ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ചേരുകയും 1962ലെ ഇന്ത്യ-ചൈന യുദ്ധത്തിലും 1965, 1971 ലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധങ്ങളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, തൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ഹരി ബാബയുടെ പാത പിന്തുടരാനായി അദ്ദേഹം സൈനിക സേവനം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മീയ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജുന അഖാരയിലെ മഹാമണ്ഡലേശ്വരനായി മാറുകയും ഹിമാലയത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

2024 ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ബാബ സമാധിയായി. ഹരിദ്വാറിലാണ് പൈലറ്റ് ബാബ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. പൈലറ്റ് ബാബ ധാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസാരാമിലെ സ്‌മാരകം, ബാബയുടെ സമാധിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ഭക്തർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഒരു ജനപ്രിയ ഇടമായി മാറി. ഇവിടെയെത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് എസി, നോൺ-എസി മുറികൾ ഹാൾ, പാർക്കിങ് സൗകര്യം, ചൂടുവെള്ളം എന്നിവ ലഭ്യമാണ്.

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