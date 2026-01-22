ETV Bharat / bharat

ചെന്നൈയിലെ ഹോസ്റ്റ‌ലില്‍ വച്ച് മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥിനി ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു; നാലുപേർ ആശുപത്രിയിൽ

വിദ്യാർഥികളായ ഏഴുപേർക്ക് കൂടി ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹോസ്‌റ്റലും കോളജും താത്‌ക്കാലികമായി അടച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അധികൃതര്‍

CHENNAI COLLEGE STUDENT DENGUE FEVER IN CHENNAI COLLEGE STUDENT DIED IN CHENNAI DENGUE ALERT IN CHENNAI
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 22, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: മലയാളി വിദ്യാർഥിനി ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെന്നൈയ്ക്ക്‌ സമീപമുള്ള താംബരത്തുള്ള ഒരു കോളജ് ഹോസ്‌റ്റലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശിനി ശരണ്യയാണ് മരിച്ചത്. അതേ ഹോസ്‌റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന ഏഴ് വിദ്യാർഥികൾക്കും ഡെങ്കിപ്പനി ഉള്ളതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അവരെ ചികിത്സയ്‌ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അടുത്തിടെ ഹോസ്‌റ്റലിൽ വച്ച് ശരണ്യയ്‌ക്ക് പനി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും പനി കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഇന്നലെ (ജനുവരി 21) പനി മൂർഛിച്ചപ്പോൾ ഹോസ്‌റ്റൽ അധികൃതർ ശരണ്യയെ അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിയ രക്ത പരിശോധനയിലാണ് ശരണ്യയ്‌ക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി ഉള്ളതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പിന്നീട് ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദ്യാര്‍ഥിനി മരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ശരണ്യയുടെ മരണം ഹോസ്‌റ്റലിലെ മറ്റ് വിദ്യാർഥികളിൽ ഭീതി സൃഷ്‌ടിച്ചു. താംബരത്തിനടുത്തുള്ള ഭാരത് നഗർ പ്രദേശത്താണ് സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നിരവധി വിദ്യാർഥികളാണ് കോളജ് ഹോസ്‌റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നത്.

ഇതേത്തുടർന്ന് ഹോസ്‌റ്റലിലെ എല്ലാ വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്തപരിശോധന നടത്തി. തുടർന്ന് ഏഴ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉടൻതന്നെ ഇതിൽ നാല് വിദ്യാർഥികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മറ്റ് മൂന്ന് വിദ്യാർഥികളെ ചികിത്സയ്‌ക്കായി അവരുടെ നാട്ടിലേയ്‌ക്ക് അയച്ചു. ഡെങ്കിപ്പനി കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ താത്‌ക്കാലികമായി കോളജ് അടച്ചിട്ടു. ഹോസ്‌റ്റലിൽ നിന്ന് എല്ലാ വിദ്യാർഥികളെയും അവരുടെ നാട്ടിലേയ്‌ക്ക് പറഞ്ഞയച്ചെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രദേശത്ത് കൊതുകുശല്യം രൂക്ഷമെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ

ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചത് പ്രദേശവാസികള്‍ക്കിടയിലും ആശങ്കയുയര്‍ത്തി. താംബര കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊതുക് ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്നും പ്രദേശവാസികള്‍ പരാതിപ്പെട്ടു. കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ചിക്കൻഗുനിയ ബാധിതരുടെ എണ്ണവും ഗണ്യമായി വർധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകളും നിരന്തരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതോടെ പ്രദേശങ്ങളിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്കും നിലവിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരമാവതി കൊതുകുകടി ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: പിതാവിൻ്റെ മൃതദേഹം വീട്ടില്‍ കിടത്തി എസ്‌ഐആറിന് ഓടേണ്ട ഗതികേട്

TAGGED:

CHENNAI COLLEGE STUDENT
DENGUE FEVER IN CHENNAI
COLLEGE STUDENT DIED IN CHENNAI
DENGUE ALERT IN CHENNAI
COLLEGE STUDENT DIED DUE TO DENGUE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.