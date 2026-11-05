പി.എസ്.സി ക്രമക്കേട്: ചെയർമാനെ പുറത്താക്കാൻ ബി.ജെ.പി ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതിയെ കാണും
ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ എത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്
Published : November 5, 2026 at 9:51 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ (പി.എസ്.സി) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി.എസ്.സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ കാണും. മുൻ ഗവർണർ നൽകിയ ശിപാർശ പുതിയ ഗവർണർ ഓംപ്രകാശ് മാഥൂർ ശരിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബി.ജെ.പി പ്രതിനിധി സംഘം രാഷ്ട്രപതിയെ നേരിൽ കണ്ട് അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ എത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. രാജ്യസഭാ എം.പിമാരും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങളായ സി സദാനന്ദൻ, പി.ടി. ഉഷ എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ട്.
പി.എസ്.സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഗവർണർ നീതി നടപ്പാക്കുകയാണെന്നാണ് ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പി.എസ്.സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ച് മുൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ നേരത്തെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ചുമതലയേറ്റ പുതിയ ഗവർണർ ഓംപ്രകാശ് മാഥൂറും ഈ ശിപാർശ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് വീണ്ടും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഗവർണർമാരുടെ കത്തുകൾ നിലവിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.
ഭരണഘടനാപരമായ നടപടികൾ
ഭരണഘടനയുടെ 317-ാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ചുള്ള നിയമപരമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമേ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയൂ. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗവർണറുടെ ശിപാർശയിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നേരിട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ അഴിമതി, ക്രമക്കേട് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, സുപ്രീം കോടതി നൽകുന്ന ശിപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുകയുമാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്.
അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പി.എസ്.സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള അധികാരവും രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട്. ഈ നിയമവശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. വിഷയം സുപ്രീം കോടതിക്ക് വിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ വേണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലും ഈ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമാകും.
ഗവർണർക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി
അതേസമയം, ഗവർണറുടെ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ രംഗത്തെത്തി. പി.എസ്.സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും പിരിച്ചുവിടാൻ രാഷ്ട്രപതിയോട് ശിപാർശ ചെയ്ത മുൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കറുടെ നടപടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഭരണഘടനയുടെ 163-ാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗവർണറുടെ ഈ നീക്കം പി.എസ്.സിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ഗവർണർ ഇത്തരം സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത്. ഗവർണറുടെ ശിപാർശ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പി.എസ്.സി അംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ആരോപിച്ചു.
പി.എസ്.സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പല വിവരങ്ങളും ഇതിനോടകം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാണ്. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിനും ഇത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രപതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമാകും.
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