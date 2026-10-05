അയോധ്യയിലേക്ക് പോയ മലയാളി തീർഥാടകരുടെ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; 23 പേർക്ക് പരിക്ക്
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 27 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസിൽ ഗയയിൽ എത്തിയത്. ഗയയിലെ പിതൃതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഞായറാഴ്ച രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് ഇവർ അയോധ്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്
Published : October 5, 2026 at 1:12 PM IST
ബക്സർ: ഗയയിൽ പിതൃതർപ്പണം കഴിഞ്ഞ് അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മലയാളി തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിക്ക് പിന്നിലിടിച്ച് അപകടം. ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ 23 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ ഉത്തർപ്രദേശ് അതിർത്തിയിലായിരുന്നു സംഭവം.
ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയത് വിനയായി
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 27 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസിൽ ഗയയിൽ എത്തിയത്. ഗയയിലെ പിതൃതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഞായറാഴ്ച രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് ഇവർ അയോധ്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ ബക്സറിലെ വീർ കുൻവർ സിങ് ഗംഗാസേതു പാലം പിന്നിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് അതിർത്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിക്ക് പിന്നിലേക്ക് ബസ് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് യാത്രക്കാരനായ റാം റാവു പറഞ്ഞു.
അപകടത്തിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ രമേഷ് സ്വാമിക്കാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ മറ്റ് നാല് യാത്രക്കാരെ കൂടി ബക്സർ സദർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിസാര പരിക്കേറ്റവർക്ക് പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകി വിട്ടയച്ചു. അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മേധാവി സോനു കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ബസിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. നിലവിൽ ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും എല്ലാവരും അപകടനില തരണം ചെയ്തതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
അപകടം നടക്കുമ്പോൾ താൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാരനായ കെ. സ്വാമി പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് വലിയ ശബ്ദത്തോടെയുണ്ടായ ആഘാതത്തിൽ സീറ്റിൽ നിന്നും തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു യാത്രക്കാരനായ റാം റാവു വ്യക്തമാക്കി. കെ. വേണു റാവു, കെ. രാജേശ്വരി റാവു, കെ. നാരായണ റാവു, കെ. സ്വാമി റാവു, കെ. വിജയൽ റാവു, കെ. സമ്പത്ത് റാവു, പി. ഇലയ്യ, ജി. റാം റെഡ്ഡി, ജി. രാജു റെഡ്ഡി, കെ. സമ്പത്ത്, വി. സർവയ്യ, ബി. ഇലയ്യ, വി. രാമ റാവു, ടി. എഹേഷ്യ, പി. വെങ്കട്ട് റാവു, ടി. സമ്പത്ത് റാവു, ടി. നരസിംഹ റാവു, ജി. രാജേശ്വരി റാവു എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
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ഗയയിൽ നിന്നും അയോധ്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ദീർഘദൂര യാത്രയായതിനാൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ആവശ്യമായ വിശ്രമം ലഭിക്കാത്തതാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഗയയിലെ വിഷ്ണുപാദ ക്ഷേത്രത്തിൽ പിതൃതർപ്പണം നടത്തിയ ശേഷം അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി പോകുന്ന തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഘം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബസിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്. പൊലീസ് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്നും മാറ്റിയത്. തുടർന്ന് ഈ റൂട്ടിലെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.
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