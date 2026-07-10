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25 വർഷം മുൻപ് വാങ്ങിയ 25,000 രൂപ; ഗൂഗിൾ വഴി തെലങ്കാനയിലെത്തി കടം വീട്ടി മലയാളി

മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിലിൻ്റെ കൈയിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പറോ മറ്റോ വിലാസമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സുഹൃത്തിൻ്റെ സ്വദേശം ധർമപുരിയാണെന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചിരുന്നത്.

KERALA RESIDENT COMES TO DHARMAPURI OLD DEBT PAID OFF ISMAIL REPAY DEBT AFTER 25 YEARS ISMAIL REPAY DEBT
മുഹമ്മദ് ഇസ്‌മയിൽ (Eenadu TV)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 11:55 AM IST

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ധർമപുരി: കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ചിലരുണ്ട്. കാൽനൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് കടം വാങ്ങിയ തുക തിരികെ നൽകാൻ, ഗൂഗിളിൽ തെരഞ്ഞ് പഴയ സുഹൃത്തിനെ തേടി ഒരാൾ എത്തിയപ്പോൾ അതൊരു അപൂർവ കാഴ്ചയായി മാറി. വർഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്ന കടത്തിൻ്റെ ഭാരം ഇറക്കിവെച്ച ആശ്വാസത്തിലാണ് പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ.

25 വർഷം മുൻപാണ് ഈ അപൂർവ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. അന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിലും തെലങ്കാനയിലെ ജഗ്തിയാൽ ജില്ലയിലുള്ള ധർമപുരി സ്വദേശിയായ എഡ്‌ല ലച്ചണ്ണയും. പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഇരുവരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി മാറി. ആ കാലയളവിൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ലച്ചണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇസ്മായിൽ കുറച്ചു പണം കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ പണം തിരികെ നൽകാമെന്ന് അദ്ദേഹം സുഹൃത്തിന് ഉറപ്പും നൽകി. എന്നാൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ തുക തിരികെ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു.

മനസ്സിൽ മായാതെ ആ വാഗ്ദാനം
കാലം ഒരുപാട് കടന്നുപോയിട്ടും താൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനം ഇസ്മായിലിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം തിരികെ നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ലച്ചണ്ണയുടെ പൂർണമായ വിലാസം ഇസ്മായിലിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സുഹൃത്തിൻ്റെ സ്വദേശം ധർമപുരിയാണെന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗൂഗിളിൽ തെരഞ്ഞ അദ്ദേഹം ആ നഗരം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് സുഹൃത്തിനെ നേരിൽ കണ്ട് പണം നൽകാനായി പാലക്കാട് നിന്ന് അദ്ദേഹം തെലങ്കാനയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. യാതൊരു വിലാസവുമില്ലാതെ ഒരു അപരിചിത നഗരത്തിൽ തൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.

അദ്ഭുതപ്പെട്ട് കുടുംബം
ധർമപുരിയിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള നിരവധി പേരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ലച്ചണ്ണയുടെ വീട്ടിലെത്തി. കടം വീട്ടാൻ ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടി അദ്ദേഹം എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലച്ചണ്ണയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അദ്ഭുതപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ഗൾഫിലുള്ള ലച്ചണ്ണയെ അവർ ഉടൻ തന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. 25 വർഷം മുൻപ് കടം നൽകിയ കാര്യം അദ്ദേഹം പൂർണമായും മറന്നിരുന്നെങ്കിലും പഴയ സുഹൃത്തിനെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുത്തു. ഇരുവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിച്ചു. വർഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന കടത്തിൻ്റെ ഭാരം ഒഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് 25,000 രൂപ സുഹൃത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറുമ്പോൾ ഇസ്മായിൽ വികാരാധീനനായി. സത്യസന്ധതയുടെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം.

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KERALA RESIDENT COMES TO DHARMAPURI
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