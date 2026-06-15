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ബംഗാളിൽ കള്ളനെന്ന് ആരോപിച്ച് മലയാളി യുവാവിനെ തല്ലിക്കൊന്നു; 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ

അപരിചിതമായ മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് എത്തിയ യുവാവിനെ കണ്ട നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ ബംഗാളി ഭാഷ അറിയാത്തതിനാൽ താൻ ആരാണെന്നോ എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നതെന്നോ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാൻ യുവാവിന് സാധിച്ചില്ല

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Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 1:24 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിലെ സൗത്ത് 24 പർഗനാസ് ജില്ലയിൽ കള്ളനെന്ന് ആരോപിച്ച് മുപ്പതുകാരനായ മലയാളി യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നു. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

വഴിതെറ്റിയത് വിനയായി
കുൽതാലിയിലെ സങ്കിജഹാൻ പ്രദേശത്ത് ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് യുവാവ് കുൽതാലിയിൽ എത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പ്രദേശത്തെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയ യുവാവിന് വഴിതെറ്റുകയായിരുന്നു.

അപരിചിതമായ മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് എത്തിയ യുവാവിനെ കണ്ട നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ ബംഗാളി ഭാഷ അറിയാത്തതിനാൽ താൻ ആരാണെന്നോ എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നതെന്നോ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാൻ യുവാവിന് സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കാണിക്കാൻ ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഭാഷാപരമായ തടസങ്ങൾ കാരണം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ യുവാവ് കള്ളനാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്ന് യുവാവിനെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു. റോഡിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കിടക്കുന്നതായി വിവരമറിഞ്ഞ് കുൽതാലി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ ജോയ്‌നഗർ-കുൽതാലി റൂറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. യുവാവിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കേരള പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തറിഞ്ഞു
ജൂൺ ഒൻപതിന് സംഭവം നടന്നുവെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് പൊലീസ് വിവരമറിയുന്നത്. തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം എട്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി ഇതിൽ അഞ്ച് പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരാളെ പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു. പ്രതികളെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. യുവാവ് ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ശല്യം ചെയ്തതാണ് നാട്ടുകാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്ന ആരോപണവും ചില ഗ്രാമീണർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. പൊലീസ് ഇതും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

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കള്ളനെന്ന് സംശയിച്ചാണ് മലയാളി യുവാവിനെ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ബരുയിപ്പൂർ പൊലീസ് ജില്ല സൂപ്രണ്ട് ഡോ അരവിന്ദ് കുമാർ ആനന്ദ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും പ്രതികൾക്കെതിരെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, ഇതൊരു പ്രാകൃതമായ സംഭവമാണെന്ന് ജയ്‌നഗർ ബിജെപി സംഘടനാ ജില്ല പ്രസിഡൻ്റ് ഉത്പൽ നസ്കർ പ്രതികരിച്ചു. കുറ്റക്കാർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകണം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. തൊഴിലിനായി കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെയും ഇത് ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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WEST BENGAL MOB LYNCHING
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