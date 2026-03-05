ഗവർണർ പദവികളിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; കേരള ഗവർണർക്ക് തമിഴ്നാടിന്റെ അധിക ചുമതല
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗവർണറായ ശിവ പ്രതാപ് ശുക്ലയെ തെലങ്കാനയിലേക്കും, തെലങ്കാന ഗവർണർ ജിഷ്ണു ദേവ് വർമ്മയെ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും മാറ്റി നിയമിച്ചു.
Published : March 5, 2026 at 11:23 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ ഗവർണർ പദവികളിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി നടത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഉത്തരവിറക്കി. പശ്ചിമബംഗാൾ ഗവർണർ ഡോ. സി.വി. ആനന്ദ ബോസിന്റെ രാജി രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നിർണായകമായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ പുതിയ ഗവർണറായി തമിഴ്നാട് ഗവർണറായ ആർ.എൻ. രവിയെ നിയമിച്ചു.
ഇതോടെ ഒഴിവുവന്ന തമിഴ്നാട് ഗവർണറുടെ അധിക ചുമതല കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിൽ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗവർണറായ ശിവ പ്രതാപ് ശുക്ലയെ തെലങ്കാനയിലേക്കും, തെലങ്കാന ഗവർണർ ജിഷ്ണു ദേവ് വർമ്മയെ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും മാറ്റി നിയമിച്ചു. നന്ദ് കിഷോർ യാദവിനെ നാഗാലാൻഡ് ഗവർണറായും റിട്ടയേർഡ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ സയ്യിദ് അതാ ഹസ്നൈനെ ബീഹാർ ഗവർണറായും നിയോഗിച്ചു.
കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായ വിനയ് കുമാർ സക്സേനയെ ലഡാക്കിലേക്ക് മാറ്റി. മുൻ വിദേശകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തരൺജിത് സിംഗ് സന്ധുവാണ് ഡൽഹിയുടെ പുതിയ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ. ലഡാക്ക് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായ കവീന്ദർ ഗുപ്തയെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗവർണറായും നിയമിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവിറക്കി.
ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ മലയാളിയായ സി.വി. ആനന്ദ ബോസ് അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജിവെച്ചത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നര വർഷത്തെ സേവനം മതിയെന്നും വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് രാജിയെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചതെങ്കിലും, ഇതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ആരോപിച്ചു.
മലയാളിയായ സി.വി. ആനന്ദ ബോസ് 2022 നവംബർ 17-നാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ ഗവർണറായി നിയമിതനായത്. കോട്ടയം മാന്നാനം സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം 1977 ബാച്ച് കേരള കേഡർ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. പാവപ്പെട്ടവർക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിലൂടെ 'ഹൗസിംഗ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ' എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഗ്ലോബൽ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ നിന്നാണ് വിരമിച്ചത്.
ജഗ്ദീപ് ധൻകർ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായതിനെ തുടർന്നാണ് ആനന്ദ ബോസ് ബംഗാൾ ഗവർണറായത്. തുടക്കത്തിൽ മമത സർക്കാരുമായി മികച്ച ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് സർവ്വകലാശാലാ നിയമനങ്ങളിലും ക്രമസമാധാന വിഷയങ്ങളിലും സർക്കാരുമായി അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭിന്നതയിലായിരുന്നു. ആനന്ദ ബോസിന് പകരമെത്തുന്ന ആർ.എൻ. രവി തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി നിരന്തരം കൊമ്പുകോർത്തിരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ബംഗാളിലെ ഈ മാറ്റം രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്.
