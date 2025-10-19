മലയാളി പൊളിയല്ലേ... യുപിയില് ജീവിതം കൈവിട്ട സ്ത്രീകള്ക്ക് കൈത്താങ്ങായി ഒബി പോളും ബിൻസിയും
മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുമായ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളെ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റി പോളും ബിൻസിയും.
Published : October 19, 2025 at 8:52 PM IST
ലഖ്നൗ: മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും കരുണയുടേയും യഥാർഥ പര്യായമായി മാതൃക ദമ്പതികൾ. സ്വന്തം ജീവിതം മറന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഈ പുണ്യഹൃദയങ്ങൾ കേരളക്കരയുടേയും മലയാളികളുടേയും അഭിമാനമായി. കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്നൗവിൽ താമസിക്കുന്ന ബിൻസിയും ഭർത്താവ് ഒബി പോളും നിരവധി ജീവിതങ്ങൾക്ക് പോൾസ് മേർസി ഹോമിലൂടെ തുണയായി.
മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുമായ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളെ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റി. ഇവർ കണ്ടെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും സ്നേഹത്തോടെ പരിചരിച്ചും സംരക്ഷിച്ചും കുടുംബാഗങ്ങളെ പോലെ കൂടെ നിർത്തുന്നു. ദമ്പതികൾ ഇവര്ക്ക് ഭക്ഷണവും താമസവും ഒരുക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങളുമായും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും വീണ്ടും ഒന്നിക്കാനും അവസരും ഈ മലയാളി ദമ്പതികള് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.
തെരുവിലുപേക്ഷിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് രക്ഷകരായി മലയാളി ദമ്പതികൾ
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബിൻസിയും ഭർത്താവ് ഒബി പോളും ലഖ്നൗവിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളി ദമ്പതികളാണ്. കുടുംബങ്ങളാലും സമൂഹത്താലും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നവരെയും പീഡനത്തിരയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് രക്ഷകരായി ഇവരെത്തുന്നു. പോൾസ് മേർസി ഹോം എന്ന സ്ഥാപനത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്.
2010 മുതൽ പൊതു ഇടങ്ങളിലും തെരുവുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള സ്ത്രീകളെ ഈ ദമ്പതികൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി ചികിത്സിച്ച് വരുന്നു. അവരെ കുടുംബങ്ങളുമായി വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിക്കുകയും പുതിയൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ 250-ലധികം സ്ത്രീകളെയാണ് മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിലേക്ക് ദമ്പതികൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്.
2010-ൽ, മാനസികമായി അസ്വസ്ഥയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദുരവസ്ഥയും അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചതായി ബിൻസി പറയുന്നു. ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്നാണ് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചത്.
ഭർത്താവ് ഒബി പോളും ബിൻസിക്കൊപ്പം കൂടി. അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവന്നു. കണ്ടെത്തിയതിൽ മിക്ക സ്ത്രീകളുടേയും അവസ്ഥ ദാരുണമായിരുന്നു. ചിലർ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെയും ശരീരം മുറിവുകളാൽ മൂടപ്പെട്ട നിലയിലുമായിരുന്നു. അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും ഇരുവരും പറയുന്നു.
റോഡരികിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന അവർ ചൂഷണത്തിനും ബലാത്സംഗത്തിനും ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവരെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ നൽകാൻ വളരെയധികം പരിശ്രമം വേണ്ടിവന്നുവെന്നും ബിൻസിയും പോളും പറയുന്നു. നിലവില് ദമ്പതികള്ക്ക് സർക്കാർ സഹായവും സാമൂഹിക പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ച് ബിൻസി
നാല് വർഷം മുമ്പ് ആഗ്ര എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ അരികിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയ രുചിയെന്ന സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം വൈകാരികമായാണ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ആഗ്ര എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ അരികിൽ രുചി എന്ന സ്ത്രീയെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ലഭിച്ച ശേഷം, താൻ അലഹബാദിൽ നിന്നുള്ളയാളാണെന്ന് രുചി വെളിപ്പെടുത്തി. അവർ എംബിഎ പൂർത്തിയാക്കി, എസ്ബിഐ ബാങ്കിൽ ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു. ജോലിക്കിടെ മാനസികമായി തകർന്നു. തുടർന്ന് ജോലിയും വീടും നഷ്ടപ്പെട്ടു. മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നതിനാല് അവരുടെ കുടുംബം അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെന്നും ബിൻസി പറഞ്ഞു. ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം, രുചി സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി, നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. പുതുതായി ജീവിതം ആരംഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്ന് ബിൻസി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ സൈറ
ഗോരഖ്പൂർ നിവാസിയായ സ്ത്രീയെ ചാർബാഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സംഭവവും ബിൻസി പങ്കുവച്ചു. രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവൾ അഞ്ച് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു. സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് തന്നെ പലതവണ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. അതിനിടയിൽ, അവൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ ആ കുട്ടികളുടെയെങ്കിലും ഭാവി സുരക്ഷിതമാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കുട്ടികളെയും ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഹോമിലേക്ക് അയച്ചു. ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം, സൈറ ഇപ്പോൾ പതുക്കെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്നും ബിൻസി പറഞ്ഞു.
ബിൻസിയുടേയും പോളിൻ്റെയും ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നു വന്ന മറ്റൊരു ജീവിതമാണ് റീത്ത. അവൾ നാല് വർഷം തെരുവിൽ കഴിഞ്ഞ അവര്ക്ക് തൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
താൻ മാനസികാമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ലഖ്നൗ നിവാസിയായ റീത്ത പറയുന്നു. അങ്ങനെ മകൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. ലഖ്നൗവിലെ സിവിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏരിയയിൽ നാല് വർഷമായി വൃത്തി ഹീനമായ അവസ്ഥയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.
തലയിലെ മുറിവിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ചീഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും റീത്ത പറഞ്ഞു. ഈ അവസ്ഥ ആരോ ബിൻസിയെ അറിയിച്ചു. ഇതിനുശേഷം ബിൻസി തന്നെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചു. ഇപ്പോൾ താൻ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ജീവിതം നയിക്കുന്നുവെന്നും സന്തോഷത്തോടെ റീത്ത പറഞ്ഞു. മലയാളി ദമ്പതികളുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തി ദേശീയ തലത്തില് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. അന്യൻ്റെ വേദന അറിയുന്ന മനുഷ്യത്തത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായു രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനുമാകെ മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് ബിൻസിയും പോളും..
