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2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) സംഭാവനയായി സ്വീകരിച്ചത് 13.55 ലക്ഷം രൂപ

അസമിലെ ഒരു പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ ഓൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടിനും കേരള കോൺഗ്രസി(എം)നും കൂടുതല്‍ തുക സംഭാവനയായി ലഭിച്ചു.

ELECTION COMISSION OF INDIA AIUDF ASSAM DONATION AIUDF KERALA CONGRESS DONATION
Jose K Mani of Kerala Congress (M) (left) and Badruddin Ajmal of AIUDF (IANS & ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 8:09 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) 13.55 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ സംഭാവനയായി സ്വീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് (ഇസിഐ) സമർപ്പിച്ച പാർട്ടിയുടെ സംഭാവന റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. അസമിലെ ഒരു പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ ഓൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടി(AIUDF)ന് ഇപ്രാവശ്യം ഒരുപാട് തുക സംഭാവനയായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 53 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇപ്രാവശ്യമുണ്ടായത്.

1951ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം സെക്ഷൻ 29C (1) പ്രകാരം ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും സർക്കാർ കമ്പനിയിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ കമ്പനിയിൽ നിന്നോ 20,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ രൂപ സംഭാവനയായി സ്വീകരിച്ച രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു.

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ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 139 പ്രകാരം, സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരുമാനക്കണക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ്, പാർട്ടിയുടെ ട്രെഷററോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് വ്യക്തിയോ റിപ്പോർട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് (ECI) സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നിയമത്തിലെ ഉപവകുപ്പ് (3) വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

പോൾ പാനൽ അനുസരിച്ച്, നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 29 സി (4) പ്രകാരം ഉപവകുപ്പ് (3) പ്രകാരം പാർട്ടി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, 1961ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിൽ എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നാലും, ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരമുള്ള നികുതി ഇളവിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കില്ല.

ഓൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് (AIUDF)

ബദ്രുദ്ദീൻ അജ്‌മതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് (AIUDF 2025-26) 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1,42,75,001 രൂപ സംഭാവന ലഭിച്ചതായി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 53,01,996 രൂപയാണ് അധികമായി ലഭിച്ചത്. 75 വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഒരു സ്വകാര്യ സംരംഭത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുകയാണിതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, ആകെ 89,73,005 രൂപയാണ് സംഭാവനയായി ലഭിച്ചത്.രണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നും 44 വ്യക്തികളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ തുക ലഭിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക 10 ലക്ഷം രൂപയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)

2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ആകെ 13.55 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവനയായി സ്വീകരിച്ചു. ബാങ്ക് ട്രാൻസ്‌ഫർ, ചെക്ക് എന്നിവയിലൂടെ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെ 16 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭാവന തുക ലഭിച്ചതായി പാർട്ടി അടുത്തിടെ ഇസിഐക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംഭാവന 2.5 ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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TAGGED:

ELECTION COMISSION OF INDIA
AIUDF ASSAM DONATION
AIUDF
KERALA CONGRESS DONATION
KERALA CONGRESS DONATION

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