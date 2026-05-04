ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യൻ രാഷ്‌ട്രീയത്തിന് "ഷോക്ക്", വൻമരങ്ങള്‍ വീഴുന്നു? മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ പിന്നില്‍

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ മൂന്ന് പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്ക് ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകൾ വലിയ ഞെട്ടലാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്

ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026 pinarayi vijayan mk stalin mamatha banerjee
ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 4, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മൂന്ന് കരുത്തരായ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലങ്ങളിൽ പിന്നോട്ടു പോയത് രാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളുടെ ആദ്യ ട്രെൻഡുകളിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം. കെ. സ്റ്റാലിൻ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി എന്നിവർ തുടക്കത്തിൽ പിന്നിലാണ്.

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ മൂന്ന് പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്ക് ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകൾ വലിയ ഞെട്ടലാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പാർട്ടികളുടെയും മുന്നണികളുടെയും മുഖമായിരുന്ന മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ സ്വന്തം തട്ടകങ്ങളിൽ പിന്നോട്ടുപോയ കാഴ്ച വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ചലനങ്ങളാണുണ്ടാക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ മൂന്നാം ഭരണത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് കളത്തിലിറങ്ങിയ എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെ അമരക്കാരൻ പിണറായി വിജയൻ തൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായ ധർമ്മടത്ത് പിന്നിലാണ്.വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ 4ാം റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ യുവ സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ. വി. പി. അബ്ദുൽ റഷീദ് ലീഡ് ഉയർത്തി മുന്നേറുകയാണ്. 2021-ൽ അമ്പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് ജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ടായ ഈ തിരിച്ചടി ഇടതുപക്ഷ ക്യാമ്പുകളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കൊളത്തൂരിൽ സ്റ്റാലിന് വെല്ലുവിളിയായി 'ദളപതി'യുടെ പടയാളിയാണ് മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി.എം.കെ നേതാവുമായ എം. കെ. സ്റ്റാലിൻ വർഷങ്ങളായി താൻ വിജയിച്ചുപോന്ന കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ പിന്നിലാണ്. നടൻ വിജയ്‌യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) സ്ഥാനാർത്ഥിയായ വി. എസ്. ബാബു ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാലിനെതിരെ ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ മികച്ച ലീഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡി.എം.കെ-യുടെ വോട്ടുകളിൽ വൻ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വിജയ്‌യുടെ ടി.വി.കെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഉടനീളം വൻ മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.

ഭവാനിപൂരിൽ മമതയ്ക്ക് ഭീഷണിയായി ബി.ജെ.പി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മേധാവി മമത ബാനർജി തൻ്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ ഭവാനിപൂരിൽ ബി.ജെ.പി-യുടെ സുവേന്ദു അധികാരിയോട് ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ പിന്നോട്ടുപോയി.ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ സുവേന്ദു അധികാരി 1,500-ലധികം വോട്ടുകൾക്ക് മമതയേക്കാൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ നന്ദിഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായതിന് സമാനമായ ഒരു കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനാണ് ഇത്തവണ ഭവാനിപൂരും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കി? ഇത് കേവലം ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ ട്രെൻഡുകൾ മാത്രമാണ്. പല മണ്ഡലങ്ങളിലും പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളും ആദ്യ റൗണ്ട് വോട്ടുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. വോട്ടെണ്ണൽ കൂടുതൽ റൗണ്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ വൻ നേതാക്കൾ ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ച് തിരിച്ചുവരുമോ അതോ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറികൾക്ക് ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമോ എന്ന് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അറിയാം.

Also Read: ധര്‍മ്മടത്ത് "പൊളിറ്റിക്കല്‍ ബോംബ്", പിണറായി പിന്നില്‍

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026
PINARAYI VIJAYAN
MK STALIN
MAMATHA BANERJEE
ELECTION RESULT 2026 LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.