ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന കേരള ക്ലബ് കുടിയിറക്കൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ; കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വീട് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത
പതിറ്റാണ്ടുകളായി, ഡൽഹിയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ഇത് വളർന്നത്. സാഹിത്യ പരിപാടികൾ, സംഗീതോത്സവങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ നടക്കുന്നു.
By PTI
Published : July 15, 2026 at 8:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓർമ്മകൾ പേറുന്ന 87 വർഷം പഴക്കമുള്ള 1939ൽ സ്ഥാപിതമായ കേരള ക്ലബ് കുടിയിറക്കൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു. വാടക അടയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് വീട്ടുടമസ്ഥൻ നൽകിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസിനെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വീട് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറുകയാണ്. കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ പുഞ്ച് ഹൗസിൽ 70 രൂപ പ്രതിമാസ വാടകയ്ക്കാണ് കേരള ക്ലബ്ബിന് ആദ്യം സ്ഥലം അനുവദിച്ചതെന്ന് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡൻ്റ് എ ജെ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു.
2004 ൽ, നാമമാത്രമായ വാടകയെച്ചൊല്ലി ക്ലബ്ബും വീട്ടുടമസ്ഥനും തമ്മിൽ തർക്കം നടന്നിരുന്നു തുടർന്ന് വിഷയം കോടതിയിലെത്തി. 243 രൂപ പുതുക്കിയ പ്രതിമാസ വാടക നൽകാൻ കോടതി ക്ലബ്ബിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അന്നുമുതൽ എല്ലാ മാസവും കോടതി നിശ്ചയിച്ച 243 രൂപ വാടക നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ക്ലബ്ബ് പറയുന്നത്.
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വാടക കുടിശിക വരുത്തിയെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച ഫിലിപ്പ് വാടക അടയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് വീട്ടുടമസ്ഥൻ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി പറഞ്ഞു. തർക്കം 2000കളുടെ ആരംഭത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണെന്നും അന്ന് വീട്ടുടമസ്ഥൻ ക്ലബ്ബ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും കേസ് കോടതിയിലാണെന്നും ആദ്യ വാദം ജൂലായ് 28ന് നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിതമായ ഈ ക്ലബ്ബ് 1943 മുതലുള്ള അതേ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി, ഡൽഹിയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ഇത് വളർന്നത്. സാഹിത്യ പരിപാടികൾ, സംഗീതോത്സവങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ നടക്കുന്നു.
"അവർ ഞങ്ങളോട് സ്ഥലം ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. സംഖ്യ വർധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾ വാടക നൽകി. വാടക നൽകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മണി ഓർഡറുകൾ വഴി വാടക അയയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവയും തിരികെ നൽകിയതായി ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു. "നിയമോപദേശപ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി വീട്ടുടമസ്ഥന് സ്ഥിര നിക്ഷേപമായി വാടക തുക ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എട്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഒരേ സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാണിജ്യേതര സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനത്തിന് കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു. കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളെ കോടതിയിൽ നേരിടുന്നുണ്ടെങികലും കേരള, ഡൽഹി സർക്കാരുകളുടെ പിന്തുണയും ക്ലബ് തേടുന്നുണ്ട്. മലയാളികളുടെ തലമുറകൾക്ക് അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്ത് നിന്ന് മാറി താമസിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സാംസ്കാരിക സ്വത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിൽ സ്ഥാപനം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
"നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്കും യുവതലമുറയ്ക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഫോറം തുടരേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ കേരളം സന്ദർശിക്കാറുള്ളൂ" ക്ലബ്ബ് അംഗം സൂസൻ മാത്യു പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു അംഗം ക്ലബ് ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
"സ്ഥാപക തലമുറയിലെ ആളുകൾ നമ്മോടൊപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ദുർബല സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ. ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനം നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. അത് എന്നേക്കും നമ്മുടേതായി തുടരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ഏക ലക്ഷ്യം. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണാം" അംഗം പറഞ്ഞു.
1939 ൽ ഷിംലയിലെ കെ പി എസ് മേനോൻ്റെ വസതിയിൽ നടന്ന ഓണാഘോഷത്തിൽ നിന്നാണ് കേരള ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഉത്ഭവം. പിന്നീട് വി പി മേനോൻ, എൻ രാഘവൻ പിള്ള, കെ ആർ കെ മേനോൻ, പി പി പിള്ള എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ മലയാളി സിവിൽ സർവീസുകാരുടെയും പൊതു വ്യക്തികളുടെയും രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ ഇത് വികസിച്ചു.
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