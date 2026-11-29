ഗോവ എഫ്സിയെ കീഴടക്കാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്; ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിന് മഞ്ഞപ്പടയിന്ന് കളത്തിലിറങ്ങും
ഗോവ ഫറ്റോർഡയിലെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഈ ആവേശ പോരാട്ടം.
Published : November 29, 2026 at 6:53 AM IST
എറണാകുളം: ഒരു മാസം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ വിജയവഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി ഇന്ന് (നവംബര് 29) വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുന്നു. സീസണിലെ തങ്ങളുടെ അഞ്ചാം മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ എഫ്സി ഗോവയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എതിരാളികൾ. ഗോവ ഫറ്റോർഡയിലെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടം അരങ്ങേറുന്നത്.
മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിക്കും ചെന്നൈയിൻ എഫ്സിക്കുമെതിരെ നടന്ന കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഗോൾ രഹിത സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്നതിന്റെ നിരാശ മറികടക്കാനാണ് മുഖ്യ പരിശീലകൻ ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡും സംഘവും ഗോവയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ നിര ഉരുക്കുകോട്ട പോലെ ഉറച്ചുനിന്നെങ്കിലും മുന്നേറ്റനിരയിൽ ഗോളുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തത് ടീമിന് വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഇടവേളയിൽ ലഭിച്ച മൂന്ന് ആഴ്ചത്തെ തീവ്ര പരിശീലനത്തിലൂടെ ഈ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചാണ് മഞ്ഞപ്പട എത്തുന്നത്.
മറുവശത്ത് ബെംഗളൂരു എഫ്സിയോടേറ്റ തോൽവിക്ക് ശേഷം ഇന്റർ കാശിയെയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെയും കീഴടക്കി തുടർച്ചയായ രണ്ട് വിജയങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിലാണ് എഫ്സി ഗോവ. അഞ്ച് കളികളിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയിന്റുമായി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആതിഥേയർ, സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എവേ മത്സരങ്ങളിലെ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും തങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ശൈലിയിലൂടെ കളി നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഹെഡ് കോച്ച് ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡ് വ്യക്തമാക്കി.
"എഫ്സി ഗോവ ശക്തരായ എതിരാളികളാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങളും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടീം മികച്ച രീതിയിൽ പരിശീലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരാധകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്" വെസ്റ്റ്വുഡ് പറഞ്ഞു. ഗോവയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടയാൻ പ്രതിരോധ നിരയിലെ താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ആശയവിനിമയം നിർണായകമാണെന്ന് പ്രതിരോധ താരം ജെയിംസ് ബോൾട്ടൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സ്ഥാനങ്ങൾ തെറ്റാതെ പരസ്പരം നിർദേശങ്ങൾ നൽകി ഒരുമിച്ച് കളിക്കാനാണ് പ്രതിരോധ യൂണിറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നിലനിർത്തുകയും അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടുകയും ചെയ്ത ഗോൾകീപ്പർ അമരീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ മിന്നും ഫോം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം, കൊച്ചിയിൽ ഇരുടീമുകളും അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 2-1ന്റെ വിജയഗോൾ നേടിയ സെന്റർ ബാക്ക് ഫാലോ എൻഡിയായെയുടെ സാന്നിധ്യവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിരയ്ക്ക് കരുത്താകും. ഇരുടീമുകളും വിജയത്തിനായി സർവശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടുമ്പോൾ ഫറ്റോർഡയിൽ ആവേശകരമായ പോരാട്ടമാണ് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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