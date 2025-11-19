റേഞ്ചും നെറ്റും വേണ്ട, വമ്പൻ വിലക്കുറവില് ആദ്യത്തെ എഐ റെഡി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പുറത്തിറങ്ങി, അറിയാം പ്രത്യേകതകള്
ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എഐ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
Published : November 19, 2025 at 11:16 AM IST|
Updated : November 19, 2025 at 11:33 AM IST
ബെംഗളൂരു: വിദ്യാർഥികൾക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ഏറെ പ്രയോജനമുള്ള അത്യാധുനിക കമ്പ്യൂട്ടര് പുറത്തിറങ്ങി. ഇൻ്റര്നെറ്റും എഐയും സമഗ്ര മേഖലയില് അടക്കിവാഴുന്ന ഇക്കാലത്ത് കാലാനുസൃത മാറ്റത്തോടെയാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറായ കിഇഒ (KEO) പുറത്തിറക്കിയത്.
വിദ്യാർഥികൾക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത ഈ എഐ കമ്പ്യൂട്ടര് കര്ണാടകയിലാണ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത്. ഇൻ്റര്നെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താല് സൗജന്യമായി തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനുകള് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ ലഭ്യമാകും. ഏത് സമയത്തും നെറ്റ്വര്ക്കും ലഭ്യമാകുമെന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
കിയോണിക്സുമായി (KEONICTS) സഹകരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐടി, ബിടി വകുപ്പികൾ ചേർന്നാണ് ഈ ഉപകരണം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരു ടെക് സമ്മിറ്റ് 2025 ലാണ് കിഇഒ കർണാടക സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയത്. സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐടി) & ബയോടെക്നോളജി (ബിടി) വകുപ്പ്, കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്.
പ്രത്യേകതകള്
ആർഐഎസ്സി-വി പ്രോസസറിൽ നിർമിച്ചതും ലിനക്സ് അധിഷ്ഠിത ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ 4 ജി, വൈ-ഫൈ, ഇൻ്റർനെറ്റ്, യുഎസ്ബി-എ, യുഎസ്ബി-സി പോർട്ടുകൾ, എച്ച്ഡിഎംഐ, ഓഡിയോ ജാക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എഐ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. റേഞ്ച് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനും മറ്റും 'ബുദ്ധ്' എഐ ട്രെയ്നിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിയോണിക്സ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വില 18,999 രൂപയാണ്.
ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ മാത്രമുള്ളൂ
ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു സെമികണ്ടക്ടർ കമ്പനി നിർമിച്ച ഒരു തദ്ദേശീയ RISC-V പ്രോസസറിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഓഫ്ലൈനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓൺ-ഡിവൈസ് എഐ കോർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണിതെന്ന് സംസ്ഥാന ഐടി-ബിടി മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. വെറും 18,999 രൂപയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു ഉപകരണം നിർമിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കർണാടകയിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കർണാടകയിൽ വെറും 15 ശതമാനം ആളുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗം കൂടുതലാണെങ്കിലും, അസൈൻമെൻ്റുകൾ, കോഡിങ്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ, ഡിജിറ്റൽ പഠനം എന്നിവയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അഭാവം മൂലം 60 ശതമാനത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ പഠനം നഷ്ടമായെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എല്ലാ സ്വൗകര്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത്.
എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണിതെന്നും എല്ലാ വിധ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കിയോണിക്സിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശരത് കുമാർ ബച്ചെ ഗൗഡ പറഞ്ഞു. സ്കൂളുകൾ, സർവകലാശാലകൾ, സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കെഇഒ അവതരിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.
