'സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു': കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങിനെതിരെ അവകാശലംഘന പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകി കെ സി വേണുഗോപാൽ
പാർലമെൻ്റിൽ വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി കെ സി വേണുഗോപാൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങിനെതിരെ അവകാശലംഘന പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി.
By PTI
Published : July 31, 2026 at 4:39 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്ദറിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭയിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി കെ സി വേണുഗോപാൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങിനെതിരെ അവകാശലംഘന പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് സമർപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിൽ 'വെടിവയ്പ്പ് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന' ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അവകാശലംഘന പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്.
പാർലമെൻ്റിൽ വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുവെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംങ് മനഃപൂർവ്വം തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 2026 ലെ പൊതു പരീക്ഷ ഭേദഗതി ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ ജൂലൈ 29 ന് സഭയിൽ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച കത്തിൽ കെ സി വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിഷേധത്തിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നിട്ടില്ലെന്നും കണ്ണീർ വാതകം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ ഈ വാദങ്ങൾക്ക് നേർവിപരീതമാണ് നടന്നതെന്നും പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനെതിരെ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നുവെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ അവകാശപ്പെട്ടു. 'സംഭത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വ്യക്തി ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ. വെടിവയ്പ്പ് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് സഭയിൽ തെറ്റായി അവകാശപ്പെട്ടതിലൂടെ, മന്ത്രി ബോധപൂർവ്വം പാർലമെൻ്റിന് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു," കെ സി വേണുഗോപാൽ കത്തിൽ പറഞ്ഞു.
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സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അവകാശലംഘനവും സഭയോടുള്ള അവഹേളനവുമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നിയമസഭയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു മന്ത്രി അതിൻ്റേതായ ഗൗരവം കാണിക്കണമെന്നും വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതിനാൽ, മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രത്യേകാവകാശ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനും വിഷയം പ്രത്യേകാവകാശ സമിതിക്ക് കൈമാറാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിദ്യാർഥികളുടെ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പാർലമെൻ്റിൽ നഗ്നമായി കള്ളം പറഞ്ഞതിന് സിങിനെതിരെ അവകാശലംഘന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ നോട്ടീസ് സമർപ്പിച്ച വിവരം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഒരു എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. അത്തരം വെടിവയ്പ്പിന് ഇരയായവരുടെ എണ്ണമറ്റ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്, അത്തരം വെടിവയ്പ്പുകളിൽ പരിക്കേറ്റ ഇരകളുടെ ആശുപത്രി രേഖകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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