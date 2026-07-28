'56 ഇഞ്ച് നെഞ്ചളവ് പറയുന്നവർക്ക് 5 ഇഞ്ച് പോലുമില്ല'; അമിത് ഷായെ പരിഹസിച്ച് കെ സി വേണുഗോപാൽ
ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും സഭയിൽ ഹാജരാകാത്തതിനെ കെസി വേണുഗോപാൽ ചോദ്യം ചെയ്തു
Published : July 28, 2026 at 9:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്സഭയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് എംപി കെ.സി വേണുഗോപാൽ. പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തടയാനുള്ള 2026ലെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻസ് ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയാറാണെങ്കിലും സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആത്മാർഥതയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും സഭയിൽ ഹാജരാകാത്തതിനെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. 2024ലെ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വേണുഗോപാൽ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വേട്ടയാടാനാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ആരോപിച്ചു.
നീറ്റ് പരീക്ഷയും പൊലീസ് അതിക്രമവും
2026 മേയിൽ നടന്ന നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്ന സംഭവം അദ്ദേഹം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നൽകാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനായി എത്ര വിദ്യാർഥികൾക്ക് രക്തം ചിന്തേണ്ടി വന്നുവെന്നും എത്രത്തോളം ലാത്തിച്ചാർജുകൾ നടന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കുറ്റബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും സഭയിൽ ഇരിക്കാൻ തയാറാകാത്തത്. രാജ്യത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും എംപിമാർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും കേൾക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് താത്പര്യമില്ല.
പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളിൽ അമിത് ഷായെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഡൽഹിയിലാണ് ഈ അതിക്രമങ്ങളെല്ലാം നടന്നത്. 56 ഇഞ്ച് നെഞ്ചളവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവർക്ക് അഞ്ച് ഇഞ്ച് പോലുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. 22.8 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്. എന്നാൽ തയാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നു. ഒരു കാലത്ത് ശക്തമായിരുന്ന സിബിഐ, ഇഡി, ആദായനികുതി വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളെ സർക്കാർ പൂർണമായും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ശത്രുക്കളെയും പരിശോധിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പ്രതീക്ഷകളുടെ പ്രതിസന്ധി
2024ൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു നിയമവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ ആത്മാർഥതയില്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഇതൊരു നിയമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരാജയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ പ്രതീക്ഷകളുടെ പ്രതിസന്ധി എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾക്കും മക്കൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടിയാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കോച്ചിങ് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ സ്വർണം വിൽക്കുന്ന അമ്മമാരുടെയും മക്കളുടെ പഠനത്തിനായി രാപകൽ അധ്വാനിക്കുന്ന അച്ഛൻമാരുടെയും വർഷങ്ങളോളം പഠിച്ചിട്ടും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതറിയുമ്പോൾ തകരുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെയും സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നത്. മികച്ച മാർക്ക് നേടിയിട്ടും കോച്ചിങ്ങിന് പോകാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചും നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ സ്വന്തം ജീവനൊടുക്കിയ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചും ഓർക്കുമ്പോൾ വേദനയുണ്ട്. രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ സർക്കാർ തകർക്കുമ്പോൾ അത് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയുടെ കൂടി തകർച്ചയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് 2014ന് ശേഷം 80 ശതമാനം വർധിച്ചുവെന്ന കണക്കുകൾ നിരത്തിയ അദ്ദേഹം, ഇതൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2014ൽ 8068 ആയിരുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ആത്മഹത്യ 2026ൽ 14,488 ആയി ഉയർന്നു. പരീക്ഷകളിലെ പരാജയമാണ് ഇതിൽ പ്രധാന കാരണം. മോദി സർക്കാർ നൽകിയ സമ്മാനമാണിതെന്നും രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ ആത്മഹത്യകളിൽ 21 ശതമാനവും പരീക്ഷാ പരാജയം മൂലമാണെന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതൊരു വെറും കണക്കല്ല, മറിച്ച് അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്. വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന മാനസിക പ്രതിസന്ധി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി 2020 ജൂലൈയിൽ ആരംഭിച്ച മനോദർപ്പൺ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ 2026 മാർച്ച് വരെ 3.32 ലക്ഷത്തിലധികം കോളുകളാണ് വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സഭയെ അറിയിച്ചു.
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