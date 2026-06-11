ETV Bharat / bharat

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്- കോൺഗ്രസ് ലയനം; വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ

മമത ബാനർജിയും അഭിഷേക് ബാനർജിയും സോണിയ ഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കണ്ടത് പതിവ് സൗഹൃദ കൂടികാഴ്‌ച മാത്രമാണെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ.

TMC CONGRESS MERGER KC VENUGOPAL ELECTION COMMISSION TMC CONGRESS MERGER CLAIMS
AICC General Secretary K C Venugopal (IANS)
author img

By ANI

Published : June 11, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്- കോൺഗ്രസ് ലയനം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ തള്ളി എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മമത ബാനർജിയും കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയും ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ അഭിഷേക് ബാനർജിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ടിഎംസി-കോൺഗ്രസ് ലയനം സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്ത് വന്നത്.

ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത പൂർണമായും അടിസ്ഥാന രഹിതമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്രട്ടറിയും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. മമത ബാനർജിയും അഭിഷേക് ബാനർജിയും സോണിയ ഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കണ്ടത് പതിവ് സൗഹൃദ കൂടികാഴ്‌ചയാണ്.

ഇന്ത്യാ സഖ്യ ചർച്ചയുടെ ഒരു വിപുലീകരണമാണിത്. കാരണം എല്ലാവരും ഇന്ത്യാ സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ സർക്കാരിനെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകും. ​​അത് മാത്രമാണ് ചർച്ചാ വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മീനാക്ഷി നടരാജൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തെ രാഷട്രീയപരമായും നിയമപരമായും നേരിടുമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. വോട്ട് ചോരിക്ക് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സീറ്റ് ചോരിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒരു വശത്ത് മധ്യപ്രദേശിലെ മീനാക്ഷി നടരാജൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നിരസിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മറുവശത്ത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ പൊരുത്തക്കേടുള്ളവരുടെയെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയും? ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയെയാണ് കാണിച്ചുതരുന്നതെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ ധർണ നടത്തിയതോടെ രണ്ട് പേർക്ക് അകത്ത് കയറി പരാതി നൽകാനുള്ള അനുവാദം തന്നു. ഇന്നലെയാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഇന്ന് ഇതുവരെ ആയിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചും കെ സി വേണുഗോപാൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എൽപിജി ഗ്യാസ് വിലകൾ ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾ പൂർണമായും ദുരിതത്തിലാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തൊഴിലില്ലായ്‌മ അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലാണ്. മൊത്തം എംഎസ്എംഇ മേഖല പൂർണമായും തകർന്നിരിക്കുന്നു. യുവാക്കൾ വളരെയധികം ആശങ്കാകുലരാണ്. അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളിയ സംഭവം; മീനാക്ഷി നടരാജൻ്റെ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വാദം കേള്‍ക്കും

TAGGED:

TMC CONGRESS MERGER
KC VENUGOPAL
ELECTION COMMISSION
TMC CONGRESS MERGER CLAIMS
KC ON TMC CONGRESS MERGER CLAIMS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.