തമിഴ്നാട്ടില് ഡിഎംകെയും സഖ്യകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുന്നു; കോണ്ഗ്രസും ഡിഎംകെയും ചര്ച്ച നടത്തി
അഭ്യൂഹങ്ങള് നിലനില്ക്കെ കോണ്ഗ്രസും ഡിഎംകെയും സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള് നടത്തി. കെസി വേണുഗോപാൽ കനിമൊഴിയുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തി. കോൺഗ്രസിൻ്റെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം അന്തിമമാകാന് ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം.
Published : February 23, 2026 at 11:00 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയതോടെ സീറ്റ് പങ്കിടല് ചര്ച്ചകള് സജീവമായി. അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് വിരാമം നല്കി കൊണ്ട് ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയും സഖ്യകക്ഷികളുംതമ്മിലുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള്ക്കായി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഡിഎംകെയും സഖ്യകക്ഷിയായ കോണ്ഗ്രസും തമ്മില് ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് ഇതോടെ വിരാമമായി. ഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന സഖ്യത്തിലെ സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള് അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കവെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.
സ്റ്റാലിനും വേണുഗോപാലും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച രാത്രി 8.35 ന് ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്നു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ, കെസി വേണുഗോപാൽ, കനിമൊഴി എന്നിവർ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് വെവ്വേറെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
എന്നാല് ഡിഎംകെ സീറ്റ് വിഭജന കമ്മിറ്റിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തില് വ്യക്തതയുണ്ടാകുമെന്ന് പാര്ട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളം ഒരുങ്ങിയിട്ടും ഡിഎംകെ സഖ്യ ചര്ച്ചകള് ആരംഭിക്കാത്തതില് കോണ്ഗ്രസ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സീറ്റ് വിഭജനം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാർട്ടി തയ്യാറാണെന്ന് തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് സെൽവപെരുന്തഗൈ അറിയിച്ചിരുന്നു.
കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം ഡിഎംകെയുമായുള്ള സഖ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, മറ്റൊരു വിഭാഗം ടിവികെയുമായി സഖ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തുടര്ന്നാണ് പാര്ട്ടിക്കുള്ളിലും ഡിഎംകെയുമായും ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹം ഉണ്ടായത്.
അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് (ഐ.യു.എം.എൽ.) ഇന്നലെ ഡിഎംകെയുമായി സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള് നടത്തിയിരുന്നു. ഐ.യു.എം.എൽ പ്രസിഡൻ്റ് കെ.എം. കാദർ മൊഹീദീനാണ് ചര്ച്ചകള്ക്കായി അണ്ണാഅറിവാലയത്തില് എത്തിയത്. പാർട്ടിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റുകൾ വേണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. എന്നാല് ഡിഎംകെ രണ്ട് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഡിഎംകെ സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ച- തിങ്കളാഴ്ച
സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള് അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കവെ തിങ്കളാഴ്ച എം.എൻ.എം., മണിതനേയ മക്കൾ കച്ചി, എം.ഡി.എം.കെ. എന്നിവരുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കും. തുടർന്ന് ഡിഎംകെ മണ്ഡലം വിഭജന കമ്മിറ്റി ഫെബ്രുവരി 26 ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ചർച്ച നടത്തും.
തമിഴ്നാട്ടില് ത്രികോണ മത്സരം
നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ വിജയിയുടെ തമിഴ്നാട് വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) എന്ന പാർട്ടിയുമായുള്ള വരവ് തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ത്രികോണപ്പോരിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെ 133 സീറ്റുകൾ നേടി. കോൺഗ്രസ് 18 സീറ്റുകൾ നേടി, പിഎംകെ അഞ്ച് സീറ്റുകൾ നേടി, വിസികെ നാല് സീറ്റുകൾ നേടി, മറ്റുള്ളവർ എട്ട് സീറ്റുകൾ നേടി. ഡിഎംകെ നയിച്ച, കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെട്ട സെക്കുലർ പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് (എസ്പിഎ) 159 സീറ്റുകൾ നേടി. എൻഡിഎ 75 സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ, എഐഎഡിഎംകെ 66 സീറ്റുകൾ നേടി സഖ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയായി ഉയർന്നുവന്നു.
