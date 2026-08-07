അമിത് ഷായെ കാണ്മാനില്ല..? പാർലമെൻ്റിൽ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ
ലോക്സഭയിൽ നിന്നും പാർലമെൻ്റിൽ നിന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അപ്രത്യക്ഷനായി. അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പാർലമെൻ്റിൽ വരാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി നടക്കുന്നതെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ചോദിച്ചു.
Published : August 7, 2026 at 1:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റിൽ വരാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെസി വേണുഗോപാൽ. ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മറുപടി നൽകണമെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
ലോക്സഭയിൽ നിന്നും പാർലമെൻ്റിൽ നിന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അപ്രത്യക്ഷനായി. അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പാർലമെൻ്റിൽ വരാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി നടക്കുന്നത്?, മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ആരാണ് വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പെല്ലറ്റ് തോക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്?. ആരാണ് വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കണ്ണീർ വാതക പ്രയോഗിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്?. ഇതിനെല്ലാം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉത്തരം പറയണം. രാജ്യത്തിന് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരങ്ങൾ വേണം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം വേണം. പക്ഷെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷനാവുകയാണെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
വിഷയത്തിൽ പാർലമെൻ്ററിക്കാര്യ മന്ത്രിക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നാല് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽകെ അമിത് ഷാ പാർലമെൻ്റിൽ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കുന്നിലെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടികളിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്ത്രമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്ന് നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണത്തിനായി പ്രിതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സഭ ഉച്ചവരെ പിരിഞ്ഞു.
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വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ അമിത് ഷാ പാർലമെൻ്റിൽ വന്ന് വിശദീകരണം നടത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രയങ്ക ഗാന്ധിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമിത് ഷാ പാർലമെൻ്റിൽ വരാൻ ഭയക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
"അദ്ദേഹം പാർലമെൻ്റിൽ വരാൻ ഭയപ്പെടുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരണം. ഉത്തരം നൽകണം. അതിൽ എന്താണ് ഇത്ര വലിയ കാര്യം. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുക," പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.
മഴക്കിടയിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്ലാക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ മകർ ദ്വാറിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചും വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടികളെ കുറിച്ചും അതിത് ഷാ ഉത്തരം നൽകണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
മുൻപും പാർലമെൻ്റിൽ അമിത് ഷായുടെ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ ബഹളമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്ന് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും നിർത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്ലക്കാർഡുകളും ബാനറുകളും കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചത്.
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