''ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു''; ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് വർധനവിനെ വിമർശിച്ച് കെസി വേണുഗോപാൽ

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു മാസം പോലും കടന്നുപോയിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനുപകരം, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെ അടിച്ചമർത്താനാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വിമർശനം.

Passengers enter a train through its window ahead of the Chhath festival at Patna Junction Railway Station (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 10:25 AM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: റെയിൽവെയുടെ ടിക്കറ്റ് വർധനവിനെ വിമർശിച്ച് കെസി വേണുഗോപാൽ. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനുപകരം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധനവ് ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും ദരിദ്രരെയും ഇടത്തരക്കാരേയും ദ്രോഹിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ രാജ്യത്തുടനീളം റെയിൽവെ നിരക്കുകൾ സർക്കാർ രഹസ്യമായി വർധിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ വിമർശിച്ചു.

"മോദി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ, സാധാരണക്കാർ ട്രെയിനുകളിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപ്പെട്ട് ദുരിതയാത്രയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു മാസം പോലും കടന്നുപോയിട്ടില്ല. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഇളവുകൾ നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും ദുർബലരായവരെ പുതിയ നിയമം ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനുപകരം, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെ അടിച്ചമർത്താനാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി, പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് വർധനവ് അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇത് മൂലം വ്യാപകമായ എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു" - കെസി വേണുഗോപാൽ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

215 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഓർഡിനറി ക്ലാസുകളിലുള്ള യാത്രയ്‌ക്ക് കിലോമീറ്ററിന് ഒരു പൈസയും, മെയിൽ/എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ നോൺ-എസി ക്ലാസുകൾക്കും മറ്റ് ട്രെയിനുകളിലെ എസി ക്ലാസുകൾക്കും കിലോമീറ്ററിന് രണ്ട് പൈസയും വർധിപ്പിച്ചതായി ഇന്നലെ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പുതിയ നിരക്കുകൾ 2025 ഡിസംബർ 26 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നിരക്ക് വർധനവ് വഴി റെയിൽവേയ്ക്ക് 600 കോടി രൂപ അധിക വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

നോൺ എസി കോച്ചിൽ 500 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ 10 രൂപ അധികമായി നൽകണം. മധ്യ-താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ സബർബൻ, സീസൺ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

റെയിൽ‌വെയുടെ മാനവശേഷി ചെലവ് 1,15,000 കോടി രൂപയായും പെൻഷൻ ചെലവ് 60,000 കോടി രൂപയായും വർധിച്ചതായി റെയിൽ‌വെ പറയുന്നു. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകെ ചെലവ് 2,63,000 കോടി രൂപയായും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെലവ് വർധനവ് നികത്താൻ, കാർഗോ ലോഡിങ്, യാത്രാ നിരക്ക് വർധനവ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായാണ് റെയിൽ‌വെയുടെ വിശദീകരണം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

