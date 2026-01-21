'ജയ് ശ്രീ റാം' വിളിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച കശ്മീരി കച്ചവടക്കാർക്ക് ആള്ക്കൂട്ട വിചാരണ; വീഡിയോ വൈറൽ
"ജയ് ശ്രീ റാം, ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്" തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കാൻ കച്ചവടക്കാരെ നിർബന്ധിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് വൈറലായത്.
Published : January 21, 2026 at 10:50 AM IST
ചണ്ഡിഗഢ്: ഹരിയാനയിൽ കശ്മീരി യുവാക്കൾക്ക് നേരെ ആള്ക്കൂട്ട വിചാരണയും മർദ്ദനവും. കശ്മീരിൽ നിന്നും തുണിക്കച്ചവടത്തിനായെത്തിയ യുവാക്കളെ 'ജയ് ശ്രീ റാം, ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങള് വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. സംഭവത്തിൽ വ്യാപക വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.
യമുനാനഗർ ജില്ലയിലെ ഛപ്പർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള കലാവാദ് ഗ്രാമത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച (ജനുവരി 19) ആയിരുന്നു സംഭവം. കശ്മീരിൽ നിന്നും തുണിക്കച്ചവടത്തിനായെത്തിയ യുവാക്കളെ തടഞ്ഞ് നിർത്തി ജയ് ശ്രീ റാം വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ യുവാക്കള് ഇത് നിഷേധിച്ചതോടെ മർദനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള നസീർ അഹമ്മദ് ഖ്വാജയും ഇംതിയാസ് അഹമ്മദ് എന്നിവർക്കാണ് മർദനമേറ്റത്.
ഇരുവരും പുതപ്പുകളും തുണിത്തരങ്ങളും വിൽക്കാനായി ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്ക് വന്നതാണ്. ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ യുവാക്കളെ പ്രദേശവാസികൾ റോഡിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി. ശേഷം ഇരുവരുടേയും വ്യക്തിത്വത്തെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇവർക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ ആക്ഷേപകരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
In Kalawar, Yamunanagar, Haryana, two Kashmiri shawl sellers, Nazir Ahmad Khwaja and Imtiaz Ahmad Lone, were reportedly harassed and pressured to chant slogans like “Jai Shri Ram” and “Bharat Mata Ki Jai.” The men refused, saying they cannot be forced to recite religious slogans.… pic.twitter.com/KSz9mjL79s— The Observer Post (@TheObserverPost) January 19, 2026
തുടർന്ന് "ജയ് ശ്രീ റാം, ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്" തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കാൻ കച്ചവടക്കാരെ നിർബന്ധിച്ചു. പ്രതികരിക്കാരിരുന്ന യുവാക്കളെ വീണ്ടും നിർബന്ധിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യുവാക്കൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചു.
സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈറലായ വീഡിയോയിൽ ഒരു യുവാവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് നേരെ അക്രമാസക്തമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് കാണാം. "ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകണം, വീണ്ടും കണ്ടാൽ പുതപ്പുകള് എടുത്ത് കളയും" എന്നും പ്രദേശവാസി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. മതപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച കശ്മീരി യുവാക്കൾ തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതും ഇതോടെ സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.
സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. ഏതാനും സമയത്തേക്ക് ഗ്രാമത്തിൽ സംഘാർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കൂടുതൽ ആളുകൾ വിവരം അറിഞ്ഞെത്തുകയും അവർ ഇടപെട്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റ് ഗ്രാമവാസികള് സ്ഥലത്തെത്തി രണ്ട് കശ്മീരി യുവാക്കൾക്കും അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമായി പോകാൻ വഴിയൊരുക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അനൗപചാരികമായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ രേഖാമൂലം പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഛപ്പർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ വേദ്പാൽ പറഞ്ഞു. പരാതി ലഭിച്ചാൽ, വിഷയം അന്വേഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സമീപ ആഴ്ചകളിൽ ഹരിയാനയിൽ നടന്ന മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണിത്. കൈതലിലും ഫത്തേഹാബാദിലും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
