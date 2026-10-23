വിമാനം റദ്ദാക്കൽ; ഉംറ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങാനാകാതെ സൗദിയിൽ കുടുങ്ങി 34 കശ്മീരി സ്വദേശികൾ
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഒക്ടോബർ മാസത്തെ സർവീസുകൾ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് റദ്ദാക്കിയതാണ് തീർഥാടകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്.
Published : October 23, 2026 at 5:28 PM IST
ശ്രീനഗർ: ഉംറ തീർഥാടനത്തിനായി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോയ 34 കശ്മീരി സ്വദേശികൾ വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാകാതെ കുടുങ്ങി. ഒക്ടോബർ 13 ന് കശ്മീരിൽ തിരിച്ചെത്തേണ്ടിയിരുന്ന തീർഥാടകരാണ് വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ദുരിതത്തിലായത്. സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ഇവർ ജമ്മു കശ്മീർ ഭരണകൂടത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഒക്ടോബറിലെ സർവീസുകൾ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് റദ്ദാക്കിയതാണ് തീർഥാടകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. റിയാദിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 31 വരെയും ജിദ്ദ, ദമ്മാം, മദീന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ ഒക്ടോബർ 27 വരെയുമാണ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ഈ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ചിലർ മറ്റ് കണക്റ്റിങ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വഴി വലിയ തുക മുടക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റ് റൂട്ടുകളിലെ ഉയർന്ന വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് താങ്ങാൻ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. കയ്യിലുള്ള പണം തീർന്നതോടെ താമസം, ഭക്ഷണം, മരുന്ന് തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും തീർഥാടകർ ഇപ്പോൾ കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത്.
വിഷയത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും എയർലൈൻ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീർഥാടകർ ജമ്മു കശ്മീർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയോടും മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്രതീക്ഷിതമായി നീണ്ടുപോയ താമസം തങ്ങൾക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക-മാനസിക പ്രയാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും സർക്കാർ തങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി വേഗത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ
നിലവിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉംറ തീർഥാടകരുടെ വലിയ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. റമദാൻ, ഹജ്ജ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും ഒഴുകിയെത്തുന്ന സമയമാണിത്. സൗദി മന്ത്രാലയം വിസ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കിയതും, ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റെല്ലാ വിസക്കാർക്കും ഉംറ ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയതും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി വിശുദ്ധ ഹറമിൽ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ പെർമിറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും സൗദി അധികൃതർ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ചില അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലേക്കുള്ള ചില വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയത് തീർഥാടകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ഇൻഡിഗോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ എയർലൈനുകൾ സൗദിയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സർവീസുകൾ താത്കാലികമായി നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് യാത്രക്കാരെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളതടക്കം നിരവധി തീർഥാടകർ മടക്കയാത്ര സാധ്യമാകാതെ സൗദിയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
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