കശ്മീരിൽ ശൈത്യ തരംഗം; തണുത്തുറഞ്ഞ് സോജില പാസ്, താപനില മൈനസ് ഡിഗ്രി
കശ്മീരിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും താപനില പൂജ്യത്തിന് താഴെ. തണുത്തുറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിലും കശ്മീർ കാണാനെത്തി സഞ്ചാരികള്.
Published : December 5, 2025 at 3:49 PM IST
ശ്രീനഗർ: കശ്മീരിൽ അതിശൈത്യം തുടരുന്നു. സോജിലയിൽ താപനില മൈനസ് 18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കഠിനമായ ശൈത്യമാണിത്. എന്നാൽ മഞ്ഞുറഞ്ഞ ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ ആളുകൾ കശ്മീരിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത് കുറവല്ല. സോജിലയിലെ ചുരം കയറിയുള്ള യാത്ര കുറച്ച് സാഹസികമാണെങ്കിലും ഈ സാഹസിക സഞ്ചാരത്തിലും ഭംഗി കണ്ടെത്തിയാണ് കശ്മീരിനെ കാണാൻ ആളുകൾ എത്തുന്നത്.
കശ്മീരിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും പൂജ്യത്തിന് താഴെയാണ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പല സ്റ്റേഷനുകളിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നിത് എന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കശ്മീർ താഴ്വര, ഉയർന്ന പ്രദേങ്ങൾ, മറ്റ് നിരവധി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ആഴ്ചയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ കൊടും തണുപ്പ് തുടരുന്നു.
സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട സ്ഥലക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ സോജില പാസിലും അതിശൈത്യം തുടരുകയാണ്. 3528 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സോജിലാ ചുരത്തിൽ ഇപ്പോൾ താപനില മൈനസ് 18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ്. ഈ ചുരത്തിലൂടെയാണ് ശ്രീനഗർ-ലേ ദേശീയ പാത 1 കടന്നുപോകുന്നത്. കശ്മീരിനെയും ലഡാക്കിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദേശീയ പാതയിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന യാത്രക്കാർ ഹിമപാതം താണ്ടി കാഴ്ചകൾ കണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 110 കിലോ മീറ്റർ ദൂരെയാണ് സോജില.
ശ്രീനഗറിലും തണുപ്പ് തുടരുകയാണ്. നഗരത്തിൽ 0.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് ഇപ്പോൾ താപനില. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിലും മോശമാകാനാണ് സാധ്യത എന്ന് ശ്രീനഗറിലെ കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം പറയുന്നു. ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളത്തിൽ മൈനസ് 1.0 ഡിഗ്രിയും അവന്തിപോരയിൽ മൈനസ് 1.2 ഡിഗ്രിയും രേഖപ്പെടുത്തി. ബുഡ്ഗാമിലും ബന്ദിപ്പോരയിലും മൈനസ് 0.6 ഡിഗ്രിയും രേഖപ്പെടുത്തി.
കശ്മീരിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ പാംപോറിൽ മൈനസ് 3.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി. പുൽവാമയും ഷോപ്പിയാനും യഥാക്രമം മൈനസ് 2.6 ഡിഗ്രി, മൈനസ് 2.5 ഡിഗ്രി എന്നീ താപനിലയിലാണുള്ളത്. സോനാമാർഗിൽ മൈനസ് 1.2 ഡിഗ്രിയും പഹൽഗാമിൽ മൈനസ് 1.8 ഡിഗ്രിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വടക്കൻ കശ്മീരിൽ റഫിയബാദിൽ മൈനസ് 1.4 ഡിഗ്രിയും കുപ്വാരയിൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ താപനില 0.2 ഡിഗ്രിയും രേഖപ്പെടുത്തി. താഴ്വരയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ സ്ഥലമായ ബാരാമുള്ളയിൽ താപനില 1.8 ഡിഗ്രിയായി തുടരുന്നു. കുൽഗാമിലും കൊക്കർനാഗിലും യഥാക്രമം 1.1 ഡിഗ്രിയും 0.8 ഡിഗ്രിയും താപനില രേഖപ്പെടുത്തി.
ജമ്മു മേഖലയിൽ ഗണ്യമായ ചൂട് തുടരുന്നു. ജമ്മു നഗരത്തിൽ 8.8 ഡിഗ്രിയും കത്രയിൽ 8.5 ഡിഗ്രിയും, ഉധംപൂരിലും രജൗരിയിലും യഥാക്രമം 3.6 ഡിഗ്രിയും 2.6 ഡിഗ്രിയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഭാദേർവ, ബനിഹാൽ എന്നിവ ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പെടുന്നവയാണ്. 1.9 ഡിഗ്രിയും 1.2 ഡിഗ്രിയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദേശത്ത് പൊതുവെ മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചു. ഇന്ന് (ഡിസംബർ 5) മഴ, ഇടിമിന്നൽ, പൊടിക്കാറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ 6, 7 തീയതികളിൽ പൊതുവെ മേഘാവൃതമായ ആകാശം കാണപ്പെടുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
