ETV Bharat / bharat

തണുത്തുറഞ്ഞ് കശ്‌മീര്‍; നവംബറിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള പ്രഭാതം ഇന്ന്, അതിശൈത്യം തുടര്‍ന്നേക്കും

കശ്‌മീരില്‍ അതിശൈത്യം. നവംബറില്‍ ഏറ്റവും തണുപ്പേറിയ പ്രഭാതം ഇന്നായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Boats sail on Dal Lake amid thick fog and low visibility on a cold morning in Srinagar on Thursday
Boats sail on Dal Lake amid thick fog and low visibility on a cold morning in Srinagar on Thursday (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗർ: അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾക്കും വൈവിധ്യമാർന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്കും പ്രശസ്‌തമാണ് കശ്‌മീര്‍. മഞ്ഞുറഞ്ഞ പര്‍വ്വതങ്ങളും അതിമനോഹര താഴ്‌വരകളും കാണാന്‍ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നവര്‍ ഏറെയാണ്. മഞ്ഞ് കൂടുതലായി വീഴുന്ന നവംബര്‍ മുതല്‍ ജനുവരി വരെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായി സഞ്ചാരികള്‍ എത്തുന്നത്.

ഇപ്പോള്‍ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പ്രകാരം വളരെ നേരത്തെ കശ്‌മീര്‍ തണുത്ത് ഉറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നവംബറിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള പ്രഭാതമായി ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ മാറിയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഷോപ്പിയാൻ നഗരം മൈനസ് 6.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് താപനില താഴ്ന്നു. വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമായ ശ്രീനഗറും 4.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില്‍ തണുത്തുറഞ്ഞു.

KASHMIR SNOW KASHMIR WETAHER BEST TIME TO VISIT KASHMIR KASHMIR
Kashmir Shivers Through Cold (ETV Bharat)

രാത്രിയിലെ തെളിഞ്ഞ ആകാശം താഴ്‌വരയിലുടനീളം താപനില കുത്തനെ കുറയാൻ കാരണമായെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറഞ്ഞു. പല പ്രദേശങ്ങളിലും കടുത്ത മഞ്ഞുവീഴ്‌ച തണുത്തുറഞ്ഞ ജല പൈപ്പ്‌ലൈനുകൾ, മഞ്ഞുമൂടിയ റോഡുകൾ എന്നിവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ദക്ഷിണ കശ്‌മീരിലും തണുപ്പിൻ്റെ ആഘാതം കൂടുതലാണ്.

ഷോപ്പിയാൻ കൂടാതെ അനന്ത്‌നാഗിലും പുൽവാമയിലും മൈനസ് 6.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും പാംപോറിൽ മൈനസ് 6.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി. പഹൽഗാമിൽ മൈനസ് 5.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തി. ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളത്തിൽ മൈനസ് 6.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈ സീസണിൽ സമതലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനിലയാണിത്.

ബാരാമുള്ളയിൽ മൈനസ് 5.9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും റാഫിയാബാദിൽ മൈനസ് 5.3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി. ബന്ദിപ്പോരയിലും കുപ്‌വാരയിലും യഥാക്രമം മൈനസ് 4.9 ഡിഗ്രിയും 4.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, ഗുൽമാർഗിൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ താപനില മൈനസ് 1.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി തുടരുന്നു. കൊക്കർനാഗിൽ മൈനസ് 1.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും സോനാമാർഗിൽ മൈനസ് 3.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി.

KASHMIR SNOW KASHMIR WETAHER BEST TIME TO VISIT KASHMIR KASHMIR
Kashmir Shivers Through Cold (ETV Bharat)

ജമ്മു സമതലങ്ങളിൽ നേരിയ കാലാവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ജമ്മു നഗരത്തിൽ 9.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ജമ്മു വിമാനത്താവളത്തിൽ 9.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ താപനിലയില്‍ ഗണ്യമായ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. രജൗരിയിൽ 1.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും റംബാൻ 3.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഉദംപൂർ, ബനിഹാൽ, ബട്ടോട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 3.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി. മൈനസ് 0.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയായി താഴ്ന്ന പ്രദേശം ഭാദേർവ മാത്രമാണ്.

KASHMIR SNOW KASHMIR WETAHER BEST TIME TO VISIT KASHMIR KASHMIR
Kashmir Shivers Through Cold (ETV Bharat)

കാർഗിലിൽ മൈനസ് 9.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ലഡാക്കിൽ കടുത്ത തണുപ്പ് തുടരുന്നു. ഇത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനിലയാണ്. ലേയിൽ മൈനസ് 8.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും നുബ്ര വാലിയിൽ മൈനസ് 8.3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി.

KASHMIR SNOW KASHMIR WETAHER BEST TIME TO VISIT KASHMIR KASHMIR
Kashmir Shivers Through Cold (ETV Bharat)

അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വരണ്ടതും തണുപ്പുള്ളതുമായ കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചു. തെളിഞ്ഞ ആകാശം കാരണം രാത്രിയിലെ താപനില കൂടുതൽ കുറഞ്ഞേക്കാം. അതേസമയം പകൽ സമയത്തെ കാലാവസ്ഥ സാധാരണ നിലയില്‍ തുടരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

Also Read:കൊടും തണുപ്പില്‍ വിറങ്ങലിച്ച് കശ്‌മീര്‍; മഞ്ഞ് വീഴ്‌ചയ്‌ക്ക് സാധ്യത, സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് കാണാന്‍ കാഴ്‌ചകളേറെ

TAGGED:

KASHMIR SNOW
KASHMIR WETAHER
BEST TIME TO VISIT KASHMIR
KASHMIR
JAMMU KASHMIR WEATHER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.