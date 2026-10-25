അമ്മക്കരുത്ത്! കുഞ്ഞിനെയുമെടുത്ത് മാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കി താരമായി ഒരമ്മ, കവർ ചെയ്തത് 21 കിലോമീറ്റർ
കശ്മീർ മാരത്തണിൽ കുഞ്ഞിനെയും വഹിച്ച് വനിതാ ഓട്ടക്കാരി. പങ്കെടുത്തത് ഹാഫ് മാരത്തോണിൽ.
Published : October 25, 2026 at 5:08 PM IST
ശ്രീനഗർ: ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒന്നാണ് കശ്മീർ മാരത്തോൺ 2026. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മാരത്തോണിൻ്റെ മുന്നാം പതിപ്പാണ് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഇന്ന് അരങ്ങേറിയത്. എന്നാൽ പലരും ചർച്ച ചെയ്തത് മറ്റൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. മിക്കവരുടെയും കണ്ണുകൾ ആദ്യം പതിച്ചതാകട്ടെ 27071 എന്ന ചെസ് നമ്പറിലായിരിക്കും.
കാണികളുടെ വരെ മനസ് നിറച്ച ദൃശ്യമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു അമ്മയും 12 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമാണ് മത്സരത്തിലെ താരം. അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കീലോമീറ്ററുകളോളം ഓടി മാരത്തോൺ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആകാംഷയോടെയാണ് മിക്കവരും നോക്കിയത്. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയ കുൽസും ബാനുവാണ് ആ ധീര വനിത. ദാൽ തടാകത്തിന് സമീപമുള്ള ബൊളിവാർഡ് റോഡിലൂടെ 21 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ അമ്മ ഓടി തീർത്തത്.
"എൻ്റെ പേര് കുൽസും ബാനു. ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ഹാഫ് മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. ഹാഫ് മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. എൻ്റെ പോരാട്ടം ഫിറ്റ്നസിൽ പരിശീലനം നേടുന്ന കുട്ടികൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ബാനു പറഞ്ഞു. സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് കുൽസും ബാനു വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് മക്കളുടെ അമ്മ കൂടിയാണ് ബാനു. ഒരു വയസുള്ള ഇളയ മകനുമായാണ് ഇവർ മാരത്തോണിന് എത്തിയതും ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയതും.
Kulsoom from Gujarat stole the spotlight at the third Kashmir Marathon as she ran with her infant in her lap. The event was flagged off by CM Omar Abdullah. @OmarAbdullah @KashmirMarathon #kashmirmarathon https://t.co/wYWpyaOnL5— ETV Bharat Jammu & Kashmir (@ETVBharatJK) October 25, 2026
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ഒരു വീട്ടമ്മയായ അവർ ഭർത്താവിനും കുട്ടികൾക്കുമൊപ്പം ശ്രീനഗറിലെ ബെമിന പ്രദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. 12ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 73 വിദേശ അത്ലറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തിലധികം (2,136) റണ്ണേഴ്സാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത്. കശ്മീരിലെ കായിക വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തിയ മാരത്തോൺ കൂടിയാണിത്. ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചത്.
ഇന്ന് രാവിലെ 7.45നാണ് ഹാഫ് മാരത്തോൺ ആരംഭിച്ചത്. ശ്രീനഗറിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ലാൻഡ്മാർക്കുകളിലൂടെയാണ് മാരത്തോൺ ഓട്ടം നടക്കുന്നത്. ലാൽ ചൗക്ക്, പോളോ വ്യൂ, സീറോ ബ്രിഡ്ജ്, ഗുപ്കർ, റോഡ്, ബൊളിവാർഡ്, ഝലം നദീതീരത്ത്, ദാൽ തടാകം, എസ്കെഐസിസി, ഫോർഷോർ റോഡ്, കശ്മീർ സർവകലാശാല, മുഗൾ ഗാർഡൻസ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഫിനിഷിങ് ലൈനിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ.
Hon’ble Chief Minister J&K, Jenab Omar Abdullah, flags off the Kashmir Marathon 2026 in Srinagar, marking the beginning of the third edition of this prestigious sporting event. #kashmirmarathon #kashmirmarathonexpo #kashmirmarathon2026 #kashmir #marathon https://t.co/zxmy7Kusku— Kashmir Marathon (@KashmirMarathon) October 25, 2026
"കശ്മീർ മാരത്തോൺ ഒരു പ്രധാന കായിക ഇനമായി ഉയർന്നുവരികയാണ്. ആഗോള സ്പോർട്സ് ടൂറിസം കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. മേഖലയിലുടനീളം ഫിറ്റ്നസിൻ്റെയും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിന് പ്രചോദനം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും" ഒമർ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു. ഫുൾ മാരത്തൺ, ഹാഫ് മാരത്തൺ വിഭാഗങ്ങളിലായി 68 മെഡലുകൾ വിജയികൾക്ക് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ എൽജി മനോജ് സിൻഹ നൽകി ആദരിച്ചു.
ഒരു മാരത്തോണിൻ്റെ യഥാർഥ ആത്മാവ് അതിലെ വിജയികളിൽ മാത്രമല്ല, ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഓരോ പങ്കാളിയിലും ഉണ്ടെന്ന് തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. എത്യോപ്യ, കെനിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദേശ അത്ലറ്റുകളാണ് മാരത്തണിലെ വിജയികൾ. ബുഡ്ഗാം ജില്ലയിലെ ബീർവാ പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കശ്മീരി ഓട്ടക്കാരൻ ഒന്നാം ഫിനിഷറായി ഹാഫ് മാരത്തൺ നേടി. ജമ്മു കശ്മീർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ പോളോ ഗ്രൗണ്ടിൽ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
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