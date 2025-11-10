ETV Bharat / bharat

ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടത് ഡോക്‌ടറും പ്രൊഫസറും, കശ്‌മീരില്‍ കണ്ടെത്തിയത് വൻ ആയുധ ശേഖരം

ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് സംശയാസ്‌പദമായി സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത ഡോക്‌ടർമാരെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതിൽ നിന്നാണ് മാരകായുധങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

File photo of J&K Police officials (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 2:07 PM IST

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ഫരീദാബാദിൽ നിന്ന് 360 കിലോഗ്രാം സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കളുടെയും മാരകായുധങ്ങളുടെയും വൻ ശേഖരം കണ്ടെത്തി. ജമ്മു കശ്‌മീർ, ഹരിയാന പൊലീസ് സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്, അസോൾട്ട് റൈഫിൾ, വെടിയുണ്ടകൾ, അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കള്‍, ബാറ്ററികളുള്ള ടൈമറുകൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് സംശയാസ്‌പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത കശ്‌മീർ സ്വദേശിയായ ഡോക്‌ടർമാരെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതിൽ നിന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പൊലീസിൻ്റെ സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് ഫരീദാബാദിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാരകായുധങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഫരീദാബാദ് ധൗജിലെ അൽ-ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറാണ് പിടിയിലായ ഡോ മുസമ്മിൽ. റെയ്‌ഡ് നടന്ന വീട്ടിൽ വാടകയ്‌ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു പിടിയിലായ ഡോക്‌ടർ ആദിൽ അഹമ്മദ് റാത്തർ.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടത്തിയ ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഇരുവരെയും പിടികൂടിയത്. ഇവരുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫരീദാബാദിലെ പലയിടങ്ങളിലും റെയ്‌ഡുകൾ നടത്തിയതായി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സതേന്ദർ കുമാർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

"കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി, ഫരീദാബാദ് പൊലീസും ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസും സംയുക്തമായി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഓപ്പറേഷനിടെ ഡോ. മുസമ്മലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇയാള്‍ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ 360 കിലോഗ്രാം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന സ്‌ഫോടക വസ്‌തുവും മറ്റ് മാരകായുധങ്ങളും കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്.

20ഓളം ടൈമറുകൾ, ബാറ്ററികളുള്ള ടൈമറുകൾ, മറ്റ് വസ്‌തുക്കൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കളും കണ്ടെത്തി. 83 ലൈവ് റൗണ്ടുകൾ, ഒരു പിസ്റ്റൾ, എട്ട് ലൈവ് റൗണ്ടുകൾ, മൂന്ന് മാഗസിനുകൾ എന്നിവയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്" - പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സതേന്ദർ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

14 വ്യത്യസ്‌ത ബാഗുകളിലായാണ് രാസവസ്‌തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഏതാനും ആഴ്‌ചകളായി ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷൻ നടന്ന് വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ഇതേ ഓപ്പറേഷനിൽ അറസ്റ്റിലായ കശ്‌മീർ ഡോക്‌ടർ ആദിൽ അഹമ്മദ് റാത്തറിൻ്റെ വാടക വീട്ടിലാണ് മാരാകായുധങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ആദിൽ നൽകിയ ചില വിവരങ്ങളും ഓപ്പറേഷനിൽ നിർണായ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയെന്നും പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സതേന്ദർ കുമാർ പറഞ്ഞു.

