പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത മകൻ വാഹനമോടിച്ചു; ജയിലില് അടച്ചത് അച്ഛനെ, സംഭവമിങ്ങനെ..
പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത മകന് കാര് ഓടിക്കാന് നല്കിയ കേസില് രക്ഷിതാവിന് ശിക്ഷ. മൂന്ന് വർഷം തടവും 25,000 രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവര് വാഹനമോടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന കടുത്ത ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് കോടതി കേസില് വ്യക്തമാക്കി.
Published : February 21, 2026 at 4:15 PM IST
ശ്രീനഗർ: ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ മകൻ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരുപക്ഷേ അഭിമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ആ ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചത് ജയിലറയുടെ പടിവാതിൽക്കലാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത തൻ്റെ മകൻ റോഡിൽ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് പിതാവിന് കോടതി വിധിച്ചത് മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷയാണ്. ജമ്മുകശ്മീരിലാണ് സംഭവം.
കശ്മീരിലെ ബുദ്ഗാം സ്വദേശിയായ പിതാവാണ് മകൻ വാഹനം ഓടിച്ച സംഭവത്തില് അഴിക്കുള്ളിലായത്. ശ്രീനഗറിലെ ട്രാഫിക് കോടതിയിലായിരുന്നു ഈ അസാധാരണമായ വിധി. വെറുമൊരു തടവ് ശിക്ഷയിൽ ഒതുങ്ങിയില്ല കാര്യങ്ങൾ, 25,000 രൂപ പിഴയായും അദ്ദേഹം അടയ്ക്കണം. കൂടാതെ, ആ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച 'JK04K0673' എന്ന നമ്പറിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് റദ്ദാക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
അഞ്ചു പേജുള്ള തൻ്റെ സുപ്രധാന വിധിന്യായത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ മൊബൈൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഷബീർ അഹമ്മദ് മാലിക് വ്യക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ 199-എ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഈ നടപടി. നിയമലംഘനം നടത്തിയത് ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ആ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമയ്ക്കോ ആയിരിക്കും.
"1988 ലെ എം. വി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 199-എ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പ്രതിക്കെതിരെ തൽക്ഷണ ചലാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചലാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമായി. നിയമലംഘകൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളാണെന്നും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത നിയമലംഘകൻ്റെ രക്ഷിതാവായ പ്രതിക്കെതിരെ തൽക്ഷണ ചലാൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചലാനിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് " കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
"നിയമം ലംഘിച്ചത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ, വാഹന ഉടമയും കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവുമായ വ്യക്തി എല്ലാ നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നേരിടാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്," എന്ന് കോടതി അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു.
"1988 ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 199-എ പ്രകാരം, കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളാണെങ്കില് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തയാളുടെ രക്ഷിതാവോ മോട്ടോർ വാഹന ഉടമയ്ക്ക് നേരയോ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കും. ഈ നിയമത്തിലെ നിയമവശങ്ങള് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്..." കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി.
കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ JK04K0673 ആണ്. വാഹനവും രേഖകളും ഉടമയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ 12 മാസത്തേക്ക് റദ്ദാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. അതനുസരിച്ച് ചലാൻ തീർപ്പാക്കുകയും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം രേഖകൾക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കശ്മീരിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ കേസാണിത്. ഡിസംബറിൽ ഇതേ ജഡ്ജി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകനെ വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ "പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് വാഹനം പാടില്ല" എന്ന നയം രൂപീകരിക്കണമെന്നും ഗതാഗത നിയമലംഘകർക്കെതിരെ പ്രത്യേക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
കുട്ടികൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് വെറുമൊരു കൗതുകമായി കാണുന്നവർക്കുള്ള ശക്തമായ താക്കീതാണ് ഈ വിധി. അശ്രദ്ധമായി മക്കൾക്ക് താക്കോൽ കൈമാറുന്ന ഓരോ രക്ഷിതാവിനും മുന്നിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഈ കർക്കശമായ മുഖം ഇനി ഒരു നിഴലായി ഉണ്ടാകും. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കോടതി ഈ കേസ് ഫയലുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തെങ്കിലും, സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം വളരെ വലുതാണ്.
