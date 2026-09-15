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ഒരു അമ്മയുടെ പട്ടില്‍ നെയ്‌ത അനുഗ്രഹം: കാശിയിലെ കലാകാരന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പിറന്നാള്‍ സമ്മാനമായി നല്‍കാന്‍ തയാറാക്കിയ ഈ അപൂര്‍വ സൃഷ്‌ടിയെ അറിയൂ

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ അമ്മ ഹീരാബെന്‍ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാശിയിലെ ഈ കലാകാരന്‍ പട്ടില്‍ നെയ്‌തെടുത്തത്. ആറാഴ്‌ചയോളം വേണ്ടി വന്നു പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ള ഈ വൈകാരിക പിറന്നാള്‍ സമ്മാനം തയാറാക്കാന്‍

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A Mother’s Blessing Woven In Silk: Kashi Artisan Creates Portrait For PM Modi On His Birthday (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 1:23 PM IST

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വാരണസി/സിദ്ധാര്‍ത്ഥനഗര്‍: വര്‍ഷങ്ങളായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വന്തം പിറന്നാള്‍ ദിനത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നത് അമ്മ ഹീരാബെന്‍ മോദിയില്‍ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്ന ആ അത്യപൂര്‍വ നിമിഷത്തിലൂടെയാണ്. അമ്മ മരിച്ചതോടെ ആ വൈകാരിക വ്യക്തിഗത ചടങ്ങ് ഓര്‍മ്മയായി.

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എന്നാല്‍ ഇക്കുറി അത് പുനഃസൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാശിയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു കലാകാരന്‍. സമ്പന്നമായ കൈത്തറി പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ നൂലോട് നൂല്‍ ചേര്‍ത്താണ് ആ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങള്‍ അയാള്‍ നെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

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സര്‍വേഷ് കുമാര്‍ ശ്രീവാസ്‌തവ എന്ന ഈ കലാകാരന്‍ പട്ടുനൂലില്‍ നെയ്‌തെടുത്ത ഈ ചിത്രത്തില്‍ അമ്മ ഹീരാബെന്‍ മകനെ തലയില്‍ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവന്‍ തുടിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പിറന്നാള്‍ സമ്മാനമായി ഇത് നല്‍കണമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മോഹം. മകന്‍റെ അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള നശിക്കാത്ത സ്‌മരണകളും ഒരു അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും വാരണസിയിലെ നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീണ്ട പാരമ്പര്യവുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ സര്‍വേഷ് കുമാര്‍ നമുക്ക് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ഉഛന്ദ് കല' എന്ന ശ്രീരാമന്‍റെ കാലത്തോളം പഴക്കമുള്ള പരമ്പരാഗത സാങ്കേതികതയില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനമുള്‍ക്കൊണ്ടാണ് താന്‍ ഈ ചിത്രം നിര്‍മ്മിച്ചതെന്ന് ശ്രീവാസ്‌തവ പറയുന്നു. പൂര്‍ണമായും പരിശുദ്ധമായ ഇന്ത്യന്‍ പട്ടുനൂലിലാണ് ഇത് നെയ്‌തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നരമാസത്തോളം എടുത്താണ് ഇത് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. പൂര്‍ണമായും കൈകൊണ്ടാണ് ഇത് നിര്‍മ്മിച്ചത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ധാരാളം സമയവും ക്ഷമയും ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

മറ്റ് രണ്ട് കലാകാരന്‍മാരുടെ കൂടി സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഈ മാസം പതിനേഴിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രത്യേക സമ്മാനമായി ഇത് അയച്ച് നല്‍കും.

ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് വില വരുന്നത്. ഇത് ഭിത്തിയില്‍ അലങ്കാരമായി തൂക്കിയിടാനാകും. വീട്ടില്‍ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് തൂക്കാം. ഈ ചിത്രം കണ്ട് നിരവധി പേര്‍ സമാനമായ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രീവാസ്‌തവ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതാദ്യമായല്ല ശ്രീവാസ്‌തവ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള അവസരങ്ങള്‍ക്കായി ഇത്തരം പരമ്പരാഗത ബനാറസി നെയ്‌ത്തുകള്‍ നടത്തുന്നത്. നേരത്തെ മോദിക്ക് തന്നെ പിറന്നാള്‍ സമ്മാനമായി ഒരു ബനാറസ് സാരി ഇദ്ദേഹം അയച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു. രാമക്ഷേത്രത്തെ വിഷയമാക്കിയും അദ്ദേഹം ഒരു വിശിഷ്‌ട സാരി നെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ലോകകപ്പ് വേളയില്‍ ലോകകപ്പ് വരച്ച സാരികള്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.

ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ സൃഷ്‌ടി കാശിയുടെ കൈത്തറി പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. ഒപ്പം ഒരു വൈകാരികതയും ഇത് പേറുന്നുണ്ട്. കേവലം ഒരു പട്ടു തുണിക്ക് അപ്പുറം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വ്യക്തിപരമായ ഒരു ചിത്രം പട്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹം കൂടിയാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഒരു മാസം നീളുന്ന സേവനപ്രചാരണങ്ങള്‍

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിറന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് രാജ്യമെമ്പാടും ഒരുമാസം നീളുന്ന സേവന പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ബിജെപി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിദ്ധാര്‍ത്ഥ നഗറില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി അനില്‍ രാജ്‌ഭറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്ന് ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴില്‍ മന്ത്രിയാണ് രാജ്‌ഭര്‍. ഇദ്ദേഹം പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ദുമരിയഗഞ്ച് എംപി ജഗദംബിക പാല്‍, ബാന്‍സി എംഎല്‍എ ജയ്‌പ്രതാപ് സിങ്, കപിലവസ്‌തു എംഎല്‍എ ശ്യാംധാനി റാഹി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന്‍ ശീതള്‍ സിങ്, ബിജെപി ഗോരഖ്‌പൂര്‍ പ്രാദേശിക മന്ത്രി കനയ്യ പാസ്വാന്‍, ബിജെപി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍ ദീപക് മൗര്യ, ജില്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ശിവശങ്കരപ്പ, പൊലീസ് മേധാവി അഭിഷേക് മഹാജന്‍ എന്നിവര്‍ ഈ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

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