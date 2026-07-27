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കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാനുള്ള ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

ദുരന്തം ബാധിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിന് സഹായിച്ചുകൂടെയെന്നും ജോലി നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ഗുണകരമായിരിക്കും അതെന്നും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി.

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Madras High Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 8:04 PM IST

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ചെന്നൈ: കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാനുള്ള തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ തീരുമാനം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി മധുര ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. ടിവികെ റാലിക്കിടെയുണ്ടായിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 41 പേരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി നൽകാനുള്ള ഉത്തരവുകൾ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് അടുത്തിടെ കൈമാറിയിരുന്നു. ഈ സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജിയിലാണ് ടിവികെ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരായ കോടതി ഉത്തരവ്.

സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഉത്തരവ് സമത്വവും സർക്കാർ ജോലികളിലെ തുല്യ അവസരവും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ 14, 16 അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദുരന്തം ബാധിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിന് സഹായിച്ചുകൂടെയെന്നും ജോലി നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ഗുണകരമായിരിക്കും അതെന്നും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

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ബസ് അപകടങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ജോലി നൽകിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പടക്ക നിർമ്മാണശാലകളിലെ അപകടങ്ങൾ പതിവായ ശിവകാശി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, അപകടത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ജോലി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും ബെഞ്ച് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു.

ഈ ജോലിയെ 'സാധാരണ' ജോലികൾ' എന്ന് സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഒരു ജോലിയും സാധാരണമായ ഒന്നല്ലെന്നും ഏതൊരു തൊഴിലും ഒരു കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. "അതുകൊണ്ട്, കരൂർ സംഭവത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുന്നു,"എന്ന് കോടതി കർശനമായി ഉത്തരവിട്ടു.

തീരുമാനം യോഗ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാനുള്ള ഉത്തരവിനെ റദ്ദ് ചെയ്‌ത മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ചോദ്യം ചെയ്‌തു. മാനുഷിക പരിഗണനയിലുള്ള നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത്തരം നിയമനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. കരൂർ സംഭവത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജോലി നൽകിയത് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നും എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.

കൂടാതെ, ഓരോ വകുപ്പിലും ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് നിലവിലുണ്ട്. കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചും കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷവുമാണ് നിയമനങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

MADRAS HIGH COURT
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GOV JOB TO FAMILIES KAROOR TRAGEDY
CM VIJAY GRANTING GOVERNMENT JOB
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