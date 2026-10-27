എസ്ഐആര്; കർണാടകയിലെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് ഒരു കോടിയിലധികം വോട്ടർമാർ
മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വോട്ടർ പട്ടികകൾ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ 'ഇലക്ടറൽ സെർച്ച് പോർട്ടൽ' വഴിയും വോട്ടർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ പേര് പട്ടികയിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
Published : October 27, 2026 at 4:09 PM IST
ബെംഗളൂരു: എസ്ഐആറിൻ്റെ ഭാഗമായി കർണാടകയിലെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. https://ceo.karnataka.gov.in/en-ൽ ചൊവാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 4,55,00,011 (നാല് കോടി അമ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്ന്) വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ നടപടികൾക്ക് മുമ്പ് 5,54,32,314 വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു. അതായത്, നിലവിലെ പട്ടികയിൽ ഏകദേശം 99.32 ലക്ഷം വോട്ടർമാരാണ് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്.
കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് 1.07 കോടിയിലധികം പേരുകൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും, അന്തിമ പട്ടികയിൽ 8.64 ലക്ഷം വോട്ടർമാരെ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വോട്ടർ പട്ടികകൾ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ 'ഇലക്ടറൽ സെർച്ച് പോർട്ടൽ' (തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരയൽ പോർട്ടൽ) വഴിയും വോട്ടർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ പേര് പട്ടികയിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
പേരുകൾ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?
കർണാടക എസ്ഐആർ പട്ടികയിൽ പേരുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി, ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ വോട്ടർമാർ 'Search by EPIC' എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ വോട്ടർ ഐഡി നമ്പർ നൽകി, സംസ്ഥാനമായി 'കർണാടക' തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ശേഷം ക്യാപ്ച കൃത്യമായി നൽകി 'Search' (തിരയുക) എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
പോർട്ടലിൽ 'No Result Found' (ഫലമൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല) എന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തങ്ങളുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഔദ്യോഗിക വോട്ടർ പട്ടികയുമായി വിവരങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കുകയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 2.25 കോടിയിലധികം പുരുഷന്മാരും, 2.29 കോടി സ്ത്രീകളും, 2,841 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 18, 19 വയസ്സുള്ള 6.83 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാരും 85 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 3.92 ലക്ഷത്തിലധികം പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു. താമസം മാറിയവരോ അല്ലെങ്കിൽ വിവരശേഖരണ വേളയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തവരോ ആയ 80.62 ലക്ഷം പേരെ കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.
കൂടാതെ, മരണപ്പെട്ട 16.39 ലക്ഷം പേരെയും, വിവരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വന്നതിനാൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം പേരെയും, 'മറ്റുള്ളവർ' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ 3.83 ലക്ഷം പേരെയും പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. താമസം മാറിയതുകൊണ്ടോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടോ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക്, പട്ടികയിൽ വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്നതിനായി 'ഫോം 6' അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ വോട്ടർമാരുടേതുൾപ്പെടെ ആകെ 7,87,534 അപേക്ഷകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചത്.
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ജൂൺ 30 മുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് എസ്ഐആർ പ്രക്രിയ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചിരുന്നു, ഇത് രാജ്യവ്യാപകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് കാരണമായി. ഇപ്പോൾ, നാല് മാസമായി നീണ്ടുനിന്ന പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക അന്തിമ ഘട്ടത്തിലെത്തി. 2002 ലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അവസാന എസ്ഐആർ നടത്തിയത്, ഇപ്പോൾ 23 വർഷത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും എസ്ഐആർ നടപ്പിലാക്കി.
വ്യാജ വോട്ടർമാരെ തിരിച്ചറിയുക, മരിച്ചവരുടെയോ സ്ഥലം മാറിയവരുടെയോ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക, രണ്ടിടത്തും വോട്ടവകാശമുള്ളവരുടെയോ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക, യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക എന്നിവയാണ് എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ, വളരെയധികം ചർച്ചകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ആരോപണങ്ങൾക്കും കാരണമായ കർണാടകയിലെ എസ്ഐആർ പട്ടികയും പ്രസിദ്ദീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരുടെ ഔദ്യോഗിക അന്തിമ പട്ടികയാണ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
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