കർണാടകയിൽ വൻ ദുരന്തം; പുഴയിൽ കക്ക വാരുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് 8 പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു , 3 പേരെ കാണാതായി

പുഴയിൽ കക്ക വാരുന്നതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കുത്തൊഴുക്കും ജലനിരപ്പും, കക്ക ശേഖരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ എട്ട് പേർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിമരിച്ചു. കാണാതായവര്‍ക്കുള്ള തെരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതം.

Uttara Kannada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 24, 2026 at 8:28 PM IST

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ഉത്തര കന്നഡ ജില്ലയിലുള്ള ഭട്‌കൽ താലൂക്കിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം. വെങ്കിട്ടാപുര പുഴയിൽ കക്ക ശേഖരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ എട്ട് പേർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിമരിച്ചു. ഷിരാലിയിലെ തട്ടി ഹക്കൽ മേഖലയിലാണ് ഈ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്.

പുഴയിൽ കക്ക വാരുന്നതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കുത്തൊഴുക്കും ജലനിരപ്പും ഉയർന്നതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്. ഒരു പുരുഷനും ഏഴ് സ്‌ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരുടെ മ്യതദേഹങ്ങളാണ് നിലവിൽ കണ്ടെടുത്തത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്‌ത്രീകളെ നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി മണിപ്പാലിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു.

Locals on standby in Tatte Hakkalu river in Uttara Kannada (ETV Bharat)

ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത് 14 പേർ; വ്യാപക തെരച്ചിൽ

14 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ പുഴയിലേക്ക് കക്ക പെറുക്കാനായി പോയത്. സാധാരണയായി വലിയ ഒഴുക്കില്ലാത്ത ഭാഗത്തായിരുന്നു ഇവർ ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പോലെ പുഴയിലെ വെള്ളം ശക്തമാകുകയും സംഘം പൂർണമായും ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയുമായിരുന്നു എന്ന് ഉത്തര കന്നഡ ജില്ല പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ദീപൻ എം എൻ പറഞ്ഞു.

അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമറിഞ്ഞ് ഭട്‌കൽ റൂറൽ പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും പ്രാദേശിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ കാണാതായ മൂന്ന് പേർക്കായി പുഴയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ

മരിച്ചവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ - മാലതി ജട്ടപ്പ നായക് (38-40) , ലക്ഷമി മാദേവ നായക് (40) , ലക്ഷമി ശിവരാമ നായക് (40) , ലക്ഷമി അണ്ണപ്പ നായക് (50) , ഉമേഷ് മഞ്‌ജുനാഥ് നായക് (25) , ലക്ഷമി മാദേവ നായക് (40) , ജ്യോതി നാഗപ്പ നായക് (38-40) , മാസ്‌തമ്മ മഞ്‌ജുനാഥ് നായക് (45) ,

ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രയിലുള്ളവർ - മാദേവി മഞ്ജുനാഥ് നായക് (60) , ലത ജഗതീഷ് നായക് (38) , നാഗരത്ന ഈശ്വര നായക് (40)

കാണാതായവർ - മാദേവി ബൈരപ്പ നായക് (40-45) , മഞ്ചമ്മ ഗോയ്ഡ നായക് (30-40) , നാഗരത്‌ന പരമേശ്വര നായക് (38-40)

5 ലക്ഷം രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ

എട്ട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടമായ വാർത്ത തന്നെ ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. മരണമടഞ്ഞവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

" ഇത് അങ്ങേയറ്റം ദാരുണവും വേദനാജനകവുമായ ഒരു സംഭവമാണ്. മാനുഷിക പരിഗണനയിൽ, ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകും. കാണാതായവർക്കായി ഊർജ്ജിതമായ തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്താൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം," മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു.

