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ചില്ലറയില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിക്കോണം! കർണാടകയിൽ ഗതാഗത മന്ത്രിയെ ബസിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ട് കണ്ടക്‌ടർ

ഇന്നലെ രാത്രി 7.30 മുതൽ 9.10 വരെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പരിശോധന. ജയമഹലിൽ നിന്നാണ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്. മാസ്‌ക്ക് ധരിച്ചതിനാൽ ആർക്കും ഇത് മന്ത്രിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും സാധിച്ചില്ല.

KARNATAKA TRANSPORT MINISTER BMTC BUS FOR REALITY CHECK BYRATHI SURESH KICKED OUT OF BUS MINISTER SURPRISE INSPECTION IN BUS
Karnataka Transport Minister Byrathi Suresh kicked out of in a BMTC bus (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 7:04 PM IST

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ബെംഗളൂരു: ചില്ലറയില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ബസിൽ നിന്ന് മന്ത്രിയെ ഇറക്കിവിട്ട് കണ്ടക്‌ടർ. കർണാടക ഗതാഗത മന്ത്രി ബൈരതി സുരേഷിനെയാണ് ഇന്നലെ (ജൂലൈ 11) ബെംഗളൂരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (ബിഎംടിസി) ബസിൽ നിന്ന് കണ്ടക്‌ടർ ഇറക്കിവിട്ടത്.

നഗരത്തിലെ ബസ് യാത്രക്കാർ നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് മന്ത്രി അപ്രതീക്ഷിതമായി ബസുകളിൽ യാത്രചെയ്‌ത് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഒരു സാധാരണക്കാരനെപ്പോലെ മുഖത്ത് മാസ്ക്ക് വച്ചായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ യാത്ര. മാസ്‌ക്ക് ധരിച്ചതിനാൽ ആർക്കും ഇത് മന്ത്രിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും സാധിച്ചില്ല.

സംഭവമിങ്ങനെ

പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഹെബ്ബാലയിൽ നിന്ന് നാഗഷെട്ടിഹള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസിൽ കയറിയ മന്ത്രിയെയാണ് കണ്ടക്‌ടർ ഇറക്കിവിട്ടത്. ബസിൽ കയറിയ മന്ത്രി രണ്ട് ടിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 100 രൂപ കണ്ടക്‌ടർക്ക് നേരെ നീട്ടി. തുടർന്ന് കണ്ടക്‌ടർ ചില്ലറ ചോദിച്ചു. തൻ്റെ കൈവശം ചില്ലറയില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടക്‌ടർ തൻ്റെ കൈയിൽ ഇരുന്ന ബാഗ് തുറന്നുകാട്ടിയിട്ട് തൻ്റെ കയ്യിലും ഇല്ലെന്ന് പറയുകയും, മന്ത്രിയോട് ബസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് ഒന്നും പറയാതെ മന്ത്രി ബസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഇന്നലെ രാത്രി 7.30 മുതൽ 9.10 വരെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പരിശോധന. ജയമഹലിൽ നിന്നാണ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്ന് ടിവി ടവറർ, ആർടി നഗർ, സിബിഐ റോഡ്, സിബിഐ ജംഗ്ഷൻ, ബല്ലാരി മെയിൻ റോഡ് തുടങ്ങി നിരവധി റൂട്ടുകളിലായി പത്തിലധികം ബസുകളിലാണ് മന്ത്രി പരിശോധന നടത്തിയത്.

30 രൂപയ്‌ക്ക് പകരം 40 ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ

തുടർന്ന് ബസിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ മന്ത്രി നാഗഷെട്ടിഹള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലും യാത്ര ചെയ്‌തു. യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മീറ്ററിൽ 30 രൂപയാണ് കാണിച്ചതെങ്കിലും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ 36 രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ തുക ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചപ്പോൾ മീറ്റർ പുതുക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡ്രൈവർ നൽകിയ മറുപടി. ഒടുവിൽ ഡ്രൈവർക്ക് 40 രൂപയും നൽകിയാണ് മന്ത്രി ഓട്ടോയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത്.

ബസ് ഡ്രൈവർക്കും കണ്ടക്‌ടർക്കുമെതിരെ നടപടി

അതേസമയം, പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു ബസിലെ ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്‌ടറെയും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ജയമഹലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട KA 57 F 3372 നമ്പർ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യവേ ഒരു യാത്രക്കാരൻ കൈകാണിച്ചിട്ടും ബസ് നിർത്താത്തതിൽ ബസ് കണ്ടക്‌ടർ ദയാനന്ദിനെയും ഡ്രൈവർ മുസ്‌തഖിനെയും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മന്ത്രി അധികാരികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.

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TAGGED:

KARNATAKA TRANSPORT MINISTER
BMTC BUS FOR REALITY CHECK
BYRATHI SURESH KICKED OUT OF BUS
MINISTER SURPRISE INSPECTION IN BUS
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