ആല്ക്കഹോള് അളവ് അനുസരിച്ച് നികുതി; കർണാടകയിൽ പുതിയ പരിഷ്കാരം, സ്വാഗതം ചെയ്ത് കമ്പനികള്
ആല്ക്കഹോളിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് മദ്യത്തിന് നികുതി. മദ്യ കമ്പനികള്ക്ക് വില നിര്ണയിക്കാം. ഏപ്രില് തൊട്ട് പ്രാബല്യത്തില് വരും.
Published : March 7, 2026 at 12:51 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് മദ്യ വില്പന നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കര്ണാടക. എന്നാല് പതിറ്റാണ്ടുകള് പഴക്കമുള്ള മദ്യ നികുതി നിയമങ്ങളില് പരിഷ്കരണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കര്ണാട സര്ക്കാര്. മദ്യനികുതിയിലും നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടിലുമാണ് സര്ക്കാര് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഓരോ പാനീയത്തിലെയും ആല്ക്കഹോള് അളവ് അടിസ്ഥാനമാക്കി നികുതി ഏര്പ്പെടുത്തുമെന്ന് 2026-27 ബജറ്റ് അവതരണത്തില് വ്യക്തമാക്കി. മുമ്പ് സ്ലാബുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നികുതി ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല് മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ഇനി നികുതി ഏര്പ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം.2026 ഏപ്രില് മുതല് മാറ്റം പ്രാബല്യത്തില് വരും.
മദ്യ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 2026-27 വർഷത്തേക്ക് 45,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുമെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിലകള് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് മാറില്ല - സമയമെടുത്ത് 2-4 വര്ഷങ്ങളില് ക്രമേണയായിരിക്കും മാറ്റമെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. പെട്ടന്നുള്ള ആഘാതം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"മദ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏകീകൃത എക്സൈസ് തീരുവ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആൽക്കഹോൾ-ഇൻ-ബിവറേജ് (AIB) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പരിഷ്കരണം. ആല്ക്കഹോള് അളവിന് നികുതി ചുമത്തുക എന്നത് അന്തര്ദ്ദേശീയ തലത്തില് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട രീതിയാണ്. അതിനാൽ 2026 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു" 2026-27ലെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കവേ സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.
ആറ് പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള കർണാടക എക്സൈസ് നിയമത്തിലെ മിക്ക വ്യവസ്ഥകളും കാലഹരണപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതിനാല് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സുതാര്യത ശക്തിപ്പെടുത്തുക, എക്സൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് നവീകരിക്കുക, നിലവിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എക്സൈസ് മേഖലയിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്നിവയാണ് നിർദിഷ്ട പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.
രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യമെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ
മദ്യത്തിലെ ആല്ക്കഹോള് അളവ് അനുസരിച്ച് വില നിര്ണയിക്കപ്പെടും. രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യമായാണ് ആൽക്കഹോൾ-ഇൻ-ബിവറേജ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എക്സൈസ് തീരുവ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ആർ വെങ്കിടേഷ് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"ഇതുവരെ സ്ലാബുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സര്ക്കാറാണ് മദ്യത്തിന് വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ നയം ഈ രീതി മാറ്റി. പകരം വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉത്പാദകര്ക്ക് വില നിര്ണയിക്കാം. ബിയറിലേതുപോലെ ആൽക്കഹോൾ അളവ് കുറയുന്തോറും വില കുറയും " അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പുതിയ സംവിധാനം നിർമ്മാതാക്കൾ സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു. മദ്യ ബ്രാൻഡുകള്ക്ക് വില നിശ്ചയിച്ച് അംഗീകാരത്തിനായി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വ്യത്യസ്ത സ്ലാബുകളിൽ വരുന്ന മദ്യ ബ്രാൻഡുകളുടെ നിർമ്മാണ ചെലവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നികുതി സ്വയം കണക്കാക്കി അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് ഇത് സാധിക്കുമെന്ന് വെങ്കിടേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
നിയന്ത്രണം നീക്കൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം വില വർധിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അത്തരം ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് സര്ക്കാർ നിരവധി പരിശോധനകള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഓഹരികൾ കുതിച്ച് ഉയര്ന്നു: മദ്യ നികുതിയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മദ്യ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഓഹരികൾ കുതിച്ചുയര്ന്നു. ഇത് പുതിയ നയത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുവെന്ന സൂചനയാണെന്ന് വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സിൻ്റെയും യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറീസിൻ്റെയും ഓഹരികൾ വ്യാപാര സെഷൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഉയര്ന്നു.
യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് 4.9 ശതമാനമായും യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറീസ് 6.6 ശതമാനമായും ഉയർന്നു. രണ്ട് കമ്പനികൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടകയാണ്. കർണാടക സർക്കാർ മദ്യനയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മറ്റ് മദ്യ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഓഹരികളും നേട്ടത്തിൽ അവസാനിച്ചു.
