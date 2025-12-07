ETV Bharat / bharat

185 പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ശൗചാലയം, ആണ്‍കുട്ടികൾ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം; വികസന മുരടിപ്പിൽ മായകൊണ്ട

സ്‌കൂളിലെ 353 വിദ്യാർഥികളിൽ 185 ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ശൗചാലയത്തിൽ പോകാൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടിവരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 168 വിദ്യാർഥികൾ തുറന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്.

SCHOOL WITH ONE TOILET KARNATAKA KARNATAKA PUBLIC SCHOOL ONLY TOILET OF THE SCHOOL
Girls waiting in a long queue outside the school's only toilet in Mayakonda (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 7, 2025 at 8:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് മായകൊണ്ട. വികസനം എന്നത് കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഇടം. മായക്കൊണ്ടയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു. സ്‌കൂളിലെ 185 പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ശൗചാലയം മാത്രമാണുള്ളത്. ആൺകുട്ടികൾ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടിവരുന്നു.

"ഈ ടോയ്‌ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കുട്ടികൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കണം. ഒരാൾ ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോയി പുറത്തുവരുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പോകാം. ഹൈടെക് ടോയ്‌ലറ്റ് ഉടൻ നിർമിക്കണമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല" വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.

വർഷങ്ങളായി വിദ്യാർഥികൾ ഈ പ്രശ്‌നം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്‌കൂളിലെ 353 വിദ്യാർഥികളിൽ 185 ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ശൗചാലയത്തിൽ പോകാൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടിവരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 168 വിദ്യാർഥികൾ തുറന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആവശ്യമായ മുറികളോ, മേശകളോ ബെഞ്ചുകളോ ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല. കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ അഭാവവും വിദ്യാർഥികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു. സ്‌കൂളിൻ്റെ അവസ്ഥയും പരിതാപമാണ്.

സർക്കാരിൻ്റേയും അധികാരികളുടേയും അവഗണന കാരണമാണ് കർണാടക പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ ദുരവസ്ഥയിലായത്. കുട്ടികൾക്കായി ശൗചാലയങ്ങൾ ഉടൻ നിർമിക്കണമെന്ന് രക്ഷിതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അധികാരികൾക്ക് ഒരു കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മായകൊണ്ട ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ വിഷയം പരിശോധിച്ച് ശൗചാലയങ്ങളും മതിയായ ജലവിതരണവും നടത്തുമെന്ന് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് വാഗ്‌ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് വാഗ്‌ദാനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി. സ്ഥലം എംഎൽഎ കെ.എസ്. ബസവന്തപ്പയോട് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ഞങ്ങളുടെ കർണാടക പബ്ലിക് സ്‌കൂളിൽ 300-ലധികം വിദ്യാർഥികളുണ്ട്. വിവിധ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അവർ സ്‌കൂളിൽ വരുന്നത്. ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകാൻ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ. വരാനും പോകാനും സമയമെടുക്കും. ഹൈടെക് ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമിക്കണം. നിലവിലുള്ള ടോയ്‌ലറ്റ് വളരെ അകലെയാണ്. ഒരാൾ പുറത്തുവന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ അകത്ത് പോകണം. ഇതുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ടോയ്‌ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളായി ഇതൊരു പ്രശ്‌നമാണ്. നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ ഇത് മൂലം പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈടെക് ടോയ്‌ലറ്റ് ആവശ്യമാണ്" സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിനി ഗായത്രി പറഞ്ഞു.

"എല്ലാവരും നടപടിയെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ആരും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. രണ്ട് വർഷമായി ഞങ്ങൾ പ്രശ്‌നം നേരിടുന്നു. സ്‌കൂളിൽ ധാരാളം വിദ്യാർഥികളുണ്ട്. ടോയ്‌ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഇത് ക്ലാസുകളിൽ പോകാൻ താമസമുണ്ടാക്കുന്നു. അധ്യാപകർ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ തടഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോയ്‌ലറ്റ് വേണം. ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. എംഎൽഎ ബസവന്തപ്പ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു തിയേറ്റർ, സ്‌കൂളിന് മറ്റൊരു കെട്ടിടം, ഒരു ലാബ്, ജലസംവിധാനം, ഒരു ടോയ്‌ലറ്റ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല" മറ്റൊരു സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിനി സിഞ്ചന പറഞ്ഞു

വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പ്രതികരണം

"പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഒരു ടോയ്‌ലറ്റിന് നാല് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. 185 ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ടോയ്‌ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ തുറന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോകുന്നത്. 2016-17 ൽ എംഎൽഎയുടെ ഗ്രാൻ്റിൽ ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമിച്ചു. ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലുംപ്പെടുത്തി. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എംഎൽഎയുടെ ശ്രദ്ധയിലും ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂൾ കെട്ടിടം 1949 ലാണ് നിർമ്മിച്ചത്. പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുമെന്നാണ് എംഎൽഎ വാഗ്‌ദനം ചെയ്‌തത്" സ്‌കൂൾ ഇൻ-ചാർജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ നാഗരാജ് പറഞ്ഞു.

"കർണാടക പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ടോയ്‌ലറ്റ് മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇവിടെയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അനുമതിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ സ്‌കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോകുന്നു. 1 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസിലുള്ള 400-ലധികം കുട്ടികൾ കന്നഡ, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എൻആർജി പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രൈമറി സ്‌കൂളിന് സമീപം മറ്റൊരു ടോയ്‌ലറ്റ് പിഡിഒ ഇതിനകം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ടെൻഡർ എടുത്ത് അത് നിർമ്മിക്കാൻ ആരും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: ദാരിദ്ര്യം, അന്ത്യകർമം നടത്താൻ പോലും പണമില്ല; 76കാരന്‍റെ മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം കുടുംബം കഴിഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസം

TAGGED:

SCHOOL WITH ONE TOILET
KARNATAKA
KARNATAKA PUBLIC SCHOOL
POOR CONDITION KARNATAKA SCHOOL
KARNATAKA SCHOOL ONE TOILET

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.